Potrivit agenției Tasnim, scrisoarea transmisă de autoritățile iraniene precizează că navele care se îndreaptă spre porturile Iranului, inclusiv cele aflate în prezent în Golful Oman, trebuie să se coordoneze cu instituțiile competente și să respecte protocoalele stabilite pentru traversarea Strâmtorii Ormuz.

Măsura vizează asigurarea fluxului de bunuri esențiale, într-un moment în care tensiunile din regiune au perturbat semnificativ transporturile maritime.

Două nave turce au primit deja permisiunea de tranzit

Ministrul turc al transporturilor, Abdülkadir Uraloglu, a declarat pentru CNN Turk că două dintre cele 15 nave cu proprietari turci aflate la intrarea în strâmtoare au primit deja aprobarea de a continua drumul.

El a precizat că alte patru nave au ales să rămână pe loc, iar discuțiile cu autoritățile relevante continuă pentru a permite tranzitul celorlalte nouă nave.

Impactul conflictului asupra transporturilor energetice

Conflictul declanșat la 28 februarie a dus la blocarea aproape totală a transporturilor prin Strâmtoarea Ormuz, rută prin care trece aproximativ o cincime din petrolul și gazul natural lichefiat la nivel mondial.

Blocajele au provocat perturbări majore în aprovizionarea globală cu țiței și au alimentat creșterea accelerată a prețurilor carburanților, amplificând tensiunile economice internaționale.