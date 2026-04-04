Vasile Stoica, un artist cunoscut în Vaslui, și-a pierdut viața în accidentul petrecut în localitatea Ivănești. Anchetatorii spun că bărbatul de 43 de ani conducea cu viteză excesivă când s-a izbit violent de un cap de pod. Martorii au sunat la 112, iar la fața locului s-au deplasat polițiștii, medicii, dar și o echipă de descarcerare.

Bărbatul a fost găsit fără suflare, iar fiica lui, în vârstă de 17 ani, a fost grav rănită și se află internată în spital. Medicii au fost nevoiți să intervină și pentru mama bărbatului. Femeia a suferit un atac de panică în momentul în care a aflat că fiul ei a murit.

Înainte de impact, instrumentistul își ridicase autoturismul dintr-un service auto și a plecat către municipiul Vaslui să-și ia fiica de la liceu, spun anchetatorii. „Cu durere în suflet, am pierdut o mare valoare a fanfarei, pe prietenul si colegul nostru Vasile Stoica, cel mai bun basist”, este mesajul postat de colegii bărbatului pe o rețea de socializare.