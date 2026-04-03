Pentru această rețetă, nu sunt necesare ingrediente complicate. Pentru aluat, se folosesc trei ouă, 80 de grame de unt, 220-250 de grame de făină și sare. La umplutură, ingredientele de bază sunt organele de miel, două legături de ceapă verde, două legături de mărar, una de pătrunjel, cinci ouă, un ou pentru uns, sare, piper negru măcinat și o felie de pâine înmuiată în apă sau lapte.

Pregătirea drobului durează aproximativ 90 de minute. Potrivit site-ului culinar bucataras.ro, primul pas este spălarea și fierberea organelor de miel în apă cu sare. După ce s-au răcit, acestea se toacă alături de ceapa verde – fie la mașina de tocat, fie manual, cu un cuțit. Se adaugă apoi verdeața, felia de pâine, ouăle, sarea și piperul, până se obține o compoziție omogenă.

Pentru aluat, untul moale se amestecă cu ouă, făină și sare, până la formarea unei foi elastice. Aceasta se întinde într-un vas tapetat cu hârtie de copt, se umple cu amestecul de organe și se sigilează bine. La final, aluatul se unge cu un ou bătut și se coace până capătă o crustă aurie.

Astfel, drobul tradițional românesc poate fi pregătit cu ușurință chiar și de cei care nu sunt obișnuiți cu rețetele festive, aducând pe masa de Paște gustul autentic al sărbătorilor.