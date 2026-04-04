Berbec

Aranjamentul planetar nu e favorabil pentru natura impulsivă a voastră, puteți obosi mai repede decât oricum oboseați și veți avea nevoie de odihnă, de un mediu confortabil.

Începutul săptămânii se va dovedi a fi foarte dinamic și haotic, și va aduce schimbări în viața voastră trecută, inclusiv ale priorităților și punctelor de vedere. Acest lucru poate afecta componenta financiară a relațiilor cu partenerii, cu colaboratorii, cu asociații.

În perioada 3-5 aprilie, mulți dintre voi se vor simți încrezători, vor dicta condițiile, vor aduna oameni noi în jurul lor. Ar trebui să utilizați acest timp în beneficiul vostru maxim, să discutați probleme importante, să obțineți sprijin, să încheiați un acord, să rambursați datoriile.

În restul zilelor, pot apărea dificultăți din cauza greșelilor trecute sau a unei poziții excesiv de rigide. De aceea, trebuie să fiți mai atenți la acțiunile acelora care nu vă înțeleg, precum și la comportamentul lor.

Taur

Nativii singuri pot întâlni pe cineva cu care să lege o relație romantică, care începe probabil cu o conversație minoră sau o comunicare pe teme de afaceri. Se descoperă apoi alte interese comune și o sferă de activitate strânsă. Astfel, relația va evolua ușor-ușor, dar nu poate fi prea lungă. Trebuie să vă răspundeți la întrebarea dacă sunteți gata să aveți un atașament sincer față de cineva sau preferați să rămâneți liberi de toate obligațiile ca persoană.

Nativii care au copii traversează tensiuni în relația cu ei și trebuie să nu reacționeze impulsiv, grav, indiferent cu ce sunt provocați de odraslele lor.

Medical, este timpul pentru a renunța la obiceiurile proaste. Nu supraîncărcați ficatul!

Financiar, cheltuielile corespunzătoare vă vor ajuta să vă concentrați pe obiectivele principale ale vieții și să nu vă distrageți de lucrurile de care aveți stringentă nevoie acum.

Gemeni

Evenimentele pe care le veți traversa vă vor afecta ideile despre viață. Este posibilă o dezamăgire profundă, pentru că nimic nu va merge în conformitate cu planul și eforturile pe care le depuneți, iar cheltuielile vor fi în zadar. De asemenea, așteaptați-vă și la o dispută cu autoritățile în legătură cu realizările voastre din ultima vreme.

Relațiile cu rudele se vor îmbunătăți considerabil, și chiar este posibilă o întâlnire cu neamuri care locuiesc într-un alt oraș sau într-o altă țară. Acolo unde au existat probleme în trecut, ele se pot repeta, însă într-o versiune mai ușoară.

Acasă, aveți grijă de copii! Vor exista dificultăți de relaționare, fiind nevoie de întreaga atenție și grijă. În problemele de creștere a copiilor, sarcina principală este aceea de a alterna în mod rațional și în timp util, rigurozitatea cu libertatea.

Medical, bolile cronice se pot actualiza, așa încât nu vă suprasolicitați cu munca.

Rac

Pentru voi, obținerea rezultatelor dorite va fi dificilă, deoarece multe vor depinde de circumstanțele obiective și de factorul uman. Mai mult decât atât, dorința de a influența o situație sau pe cineva nu poate aduce decât răspunsuri opuse la ceea ce sperați, căci totul se poate întoarce împotriva voastră. Măsurile și investițiile riscante vor fi ineficiente, prin urmare acestea vor necesita prudență și capacitatea de a calcula cu exactitate situația. Beneficiați însă de foarte mult succes în creativitate, iar prin aceasta se poate găsi o ieșire, o oportunitate de a vă relaxa sufletul.

Este posibil ca aceste zile să fie pline cu întâlniri interesante, cu multă comunicare, inclusiv romantică. Chiar și așa, starea de spirit și sentimentele vor fi instabile, aruncate de la o extremă la alta încât va fi dificilă formarea de relații stabile, iar distrugerea celor vechi este destul de ușoară sub influența unui impuls.

Leu

Din instabilitate psiho-emoțională puteți reacționa mai accentuat la comentariile sincere ale celor din jur, dar și bine puteți simți falsitatea altora aflați sub nivelul vostru. Atenție însă, puteți fi suspicioși și nu-i exclus ca sub influența stresului ori a atacurilor de panică să rupeți legăturile cu persoane familiare la cea mai mică îndoială! Potențialul inteligenței emoționale va fi destul de ridicat, astfel încât veți putea reuși în activități de cercetare, de documentare, arătând interes pentru cunoașterea spirituală, autoeducare și latura nevăzută a vieții. Pentru comunicare și schimb de informații aceasta este o perioadă potrivită pentru a oferi un sprijin semnificativ și sfaturi bune altora, care să-i ajute la rezolvarea de probleme personale.

Atacurile vor continua din partea persoanelor invidioase, a rivalilor care ar putea să vă submineze autoritatea,să interfereze cu planurile voastre.

Alimentația va juca și ea un rol crucial în starea voastră. Eliminați alimentele care nu aduc beneficii reale. Această abordare modelează corpul și influențează pozitiv starea de spirit.

Fecioara

Sentimental, continuă tendința de a conduce într-o relație sau păstrează speranța că se va ivi omul perfect și pentru voi. Poate că acum doriți să experimentați mai altfel emoțiile, și în funcție de asta să modificați ordinea priorităților. Nimic nu este imposibil! Traversați o perioadă cu intensitate, plină de pasiunea de a studia ceva nou care vă place. Dacă adăugați și acțiune dorințelor voastre ,totul se va întoarce spre voi pozitiv.

Este un moment bun pentru a vă pregăti la nivel superior pentru afaceri și muncă, dar și pentru a petrece timp în locuri departe de casă. Aceasta va întări puterea minții de a se organiza și planifica mai bine.

Celor singuri le recomand socializare, să participe la reuniuni, la petreceri și să aibă grijă de ținuta lor. Probabilitatea unei întâlniri romantice este foarte mare.

Relațiile cu frații sau verișorii se vor îmbunătăți într-o oarecare măsură, dar unele probleme vor rămâne nesoluționate și va trebui să vă întoarceți asupra lor de mai multe ori.

Balanța

Aveţi nevoie de aprobarea partenerului sau asociatului în ce alte colaborări doriţi să faceţi, iar dacă țintiți rezultate benefice, trebuie să negociaţi, să mediați, abilitate şi multă diplomaţie deoarece primul impuls al acestuia este să caute nod în papură.

Vin evenimente, unele mai puţin plăcute, pentru cei care doresc să plece în străinătate. E posibil să li se amâne planurile de vacanţă, ori, odată ajunşi acolo, să rămână dezamăgiţi.

Deși sunteţi cuprinşi de o energie dinamică, a lua decizii financiare acum va fi marea provocare. Veştile vor fi în concordanţă cu dorinţele voastre, iar pentru cheltuieli, chiar dacă ele depășesc imaginația voastră, o să găsiți resurse ascunse.

Poate că e nevoie să nu neglijați pe cei dragi, să evitaţi tensiunile ce se pot ivi în familie, mai ales cu rudele, cu părinții! Se pare că unul măcar poate avea nevoie de suportul vostru, nicidecum de o tensiune.

Zona muncii şi a sănătăţii în schimb este bine aspectată, aşa încât vă puteţi asuma responsabilităţi în plus.

Scorpion

Starea voastră este atât de misterioasă și mistică,încât doar același tip de persoană vă poate înțelege. Prin urmare, dacă v-ați stabilit în minte un partener ideal, dacă rămâneți în continuare acasă și refuzați să vă întâlniți cu prietenii, atunci situația dezamăgitoare a vieții personale va fi prelungită până la sfârșitul săptămânii. Vă recomand un pic mai multă detașare de problemele de lucru și de responsabilități pentru a crea o relație puternică cu cineva. Cercul de interese trebuie extins, dar nu uitați de prudență. În caz contrar, persoane viclene vor prelua rapid ideile voastre de afaceri.

Cei singuri, dar care au mai trecut cândva printr-un mariaj necorespunzător, au acum ocazia să-și acorde a doua șansă, pentru că pot întâlni persoane pe care merită să le cunoască mai bine.

Creativitatea e maximă, iar dacă vă axați pe ea, ați putea câștiga ceva bănuți.

Relațiile cu străinătatea sunt favorabile sau chiar poate veți călători departe de locul de domiciliu.

Săgetător

Fluctuațiile de energie vă fac să vă pierdeți calmul. Nu e neapărat o problemă de a reduce ritmul, ci efectiv de suișuri și coborâșuri care vă fac să stați în permanentă tensiune și să vă întrebați cu ce v-ați mai putea să confrunta chiar și la lucrurile cele mai banale. Experiențele perioadei vă lasă simultan surescitat și epuizat. Profitați și ocupați-vă de balanța de plăți și cheltuieli, evaluați soldul contului bancar, regândiți-vă obiectivele financiare și discutați cu cei din jur. Urmăriți ca din fiecare conversație să aflați informații, cereți păreri, opinii ale persoanelor care au experimentat deja situația voastră actuală. Nu rămâneți fixat pe modul de analiză, aveți putere să și faceți un prim pas de a schimba lucrurile, asta însă doar dacă dovediți flexibilitate și înțelegerea faptului că puteți face ajustări pe parcurs,că nu trebuie ca lucrurile să fie perfecte de la început.

Organizați un ritm bun al vieții voastre, din care să nu lipsească detașarea mentalului agitat de problemele mari.

Capricorn

Va trebui să acționați constant, dar în același timp să învățați să vă economisiți energia. Totul va începe cu pași mici, cu idei proaspete interesante, călătorii bruște, schimbări la locurile de muncă, noi colegi, obiective neobișnuite. Nu va fi timp să vă relaxați, dar totuși trebuie să o faceți periodic. Faptul că veți dori să fiți primii care să aveți dreptul la replică sau la inițiative, o să deranjeze pe ceilalți și se pot ivi conflicte. Simțul comun, caracterul practic, capacitatea de a pătrunde profund în esența a ceea ce se întâmplă și de a găsi o ieșire în cele mai dificile și confuze situații, vă vor ajuta să depășiți orice obstacole, precum și să sugerați altora o linie corectă de comportament . Astfel,cu precădere până pe 7, este o perioadă favorabilă pentru organizarea de întâlniri importante, pentru încheierea de contracte, pentru găsirea de sponsori ori recrutarea angajaților.

Vărsător

Nu va fi o perioadă ușoară, deși în prima jumătate de săptămână veți fi susținuți astral, cel puțin profesional. Cariera va continua schimbările pozitive care au început probabil în trecut, și se vor ivi noi idei, sugestii și conexiuni.

Ca stare de spirit, veți dori mai curând o analiză a trecutului și prezentului, veți dori să vă înțelegeți propriile sentimente, să aflați care este scopul și misiunea-n viața asta. Ceea ce se întâmplă în lume, ceea ce nu vă privește în mod direct, se va estompa în fundal și veți deveni doar observatori. O stare de visare v-ar putea cuprinde, dar e esențial să nu rămâneți mult timp în ea pentru că vă vulnerabilizează. Veți fi sensibili la critici, bârfe și nu veți răspunde în mod adecvat la ceea ce se întâmplă. Va exista tendința de a exagera pericolul, de a ceda sentimentelor, temerilor, lucruri care vă vor împiedica să construiți o linie corectă de comportament. Această perioadă ar fi mai potrivită pentru vacanță, creativitate individuală și odihnă sau preocupare de afacerile personale și cam atât. Trebuie să fiți extrem de reținuți în declarații, idei, gânduri, deoarece ele pot fi interpretate greșit de ceilalți.

Pești

Crește riscul de a lua decizii eronate, de a face gafe și a vă pierde credibilitatea. Este motivul pentru care de la început vă sugerez amânarea lucrurilor importante și poate ar fi bună o vacanță care să vă retragă din tumultul problemelor. Luându-vă o pauză, o să vă puteți reîncărca bateriile și veți fi feriți de complicații.

Primele 4 zile nu sunt favorabile comunicării și mulți pot simți dependența de ceilalți, ceea ce poate agrava și mai mult starea. Va trebui să cheltuiți mult mai mulți bani pe planuri și proiecte care vi s-au părut destul de reale și ușor de realizat în trecut. Acum se dovedește că v-ați înșelat. Opriți-vă tendința capricioasă, aroganța și vanitatea, pentru că toate se pot întoarce împotriva voastră și nimeni nu vă va găsi nicio scuză. Norocul va rămâne în gestionarea echilibrului, în finalizarea restanțelor, a acelor lucruri rămase nerezolvate. Bazați-vă doar pe voi, pentru că nimeni nu va fi dispus să coopereze.

Sursă text: Click.ro