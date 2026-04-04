„Bucureștiul poate să intre în zona euro și mâine, dacă ar fi așa, dacă ar putea să-l decupăm, să-l scoatem, dar țara e mai mare și vor să intre, sau vor trebui să intre, că nu? Și cei de la 100 de km de București sau mai departe unde mai este încă sărăcie”, a declarat Isărescu.

Guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu, a transmis că, după ce România va termina procesul de aderare la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, următorul proiect major al țării va fi adoptarea monedei euro. Acesta a subliniat faptul că îndeplinirea criteriilor nominale pentru adoptarea euro trebuie să se facă în mod sustenabil, iar înainte de toate trebuie echilibrată economia țării.

„Atunci, terminat OECD-ul, echilibrată economia, ieșirea din... să nu-i numesc coșmar, dar în orice caz dificultate, un impas, și anume deficitul fiscal major. E greu de corectat când ai asemenea lucruri și mai ales când societatea are aspirații de mai bine”, a mai spus guvernatorul BNR.

În paralel, avertizează experții, România poate avea aceeași soartă cu cea a Bulgariei. În urma adoptării monedei euro, prețul pâinii, de exemplu, aproape s-au dublat în doar 48 de ore. Iar haosul s-a instalat atât în rândul comercianților, care nu s-au pregătit pentru schimbare, cât și în rândul clienților care au vrut să plătească în moneda europeană și s-au trezit că trebuie să achite fie în leva, fie au primit restul în moneda bulgară.