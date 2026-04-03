Secretul somnului perfect. La ce oră trebuie să te culci pentru a te trezi odihnit la 6:00, 7:00 sau 8:00

Majoritatea oamenilor cred că pentru a se trezi odihniți trebuie doar să doarmă mai mult, însă nu durata este cheia. În realitate, felul în care sunt structurate ciclurile de somn influențează mult mai mult nivelul de energie de dimineață.

Explicația nu ține neapărat de numărul de ore dormite, ci de modul în care acestea sunt structurate.

Specialiștii atrag atenția că somnul este organizat în cicluri, fiecare având o durată medie de aproximativ 90 de minute. În cadrul unui astfel de ciclu, organismul trece prin mai multe etape, de la somn ușor la somn profund și, în final, la faza REM (rapid eye movement), asociată viselor.

Problema apare atunci când te trezești în mijlocul unui ciclu, mai ales în fazele profunde ale somnului. În aceste momente, creierul și corpul nu sunt pregătite pentru trezire, ceea ce duce la senzația de oboseală, amețeală și lipsă de energie, chiar dacă ai dormit suficient ca durată.

Un instrument popular care ajută la optimizarea orelor de culcare este așa-numitul „sleep calculator”, care pornește de la ideea că un somn eficient înseamnă să te trezești între cicluri, nu în timpul lor. Calculatorul ia în considerare și faptul că, în medie, o persoană are nevoie de aproximativ 14 minute pentru a adormi.

Când ar trebui să te culci dacă vrei să te trezești la ora 6:00

Dacă trebuie să te trezești la ora 6:00, orele recomandate pentru culcare sunt:

20:45 (recomandat)

22:15 (recomandat)

23:45

01:15

02:45

04:15

Când ar trebui să te culci dacă vrei să te trezești la ora 7:00

Dacă trebuie să te trezești la ora 7:00, orele recomandate pentru culcare sunt:

21:45 (recomandat)

23:15 (recomandat)

00:45

02:15

03:45

05:15

Când ar trebui să te culci dacă vrei să te trezești la ora 8:00

Iar dacă te trezești la 8:00:

22:45 (recomandat)

00:15 (recomandat)

01:45

03:15

04:45

06:15

Aceste intervale sunt calculate astfel încât să finalizezi 5 sau 6 cicluri complete de somn.

Cât de importantă este fiecare etapă a somnului

Un ciclu complet include mai multe faze de somn non-REM (NREM), urmate de faza REM. În etapele profunde (în special etapa 4), corpul se recuperează intens, iar trezirea în acest punct este dificilă și produce acea stare de „ceață mentală”. În schimb, dacă te trezești la finalul unui ciclu, organismul este deja într-o stare mai apropiată de veghe, iar trezirea devine mai ușoară și mai naturală, potrivit sursei.