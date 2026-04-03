Serviciile vamale din România intră într-un amplu proces de digitalizare. Investiția depășește suma de 40 milioane lei

Ministerul Finanţelor şi Autoritatea Vamalã Românã (AVR) au început digitalizarea integralã a serviciilor vamale, o investiţie de peste 40 milioane lei pentru servicii mai eficiente şi accesibile. Noua platformã informaticã va permite depunerea digitalã a cererilor de autorizare vamalã, gestionarea electronicã a autorizaţiilor şi monitorizarea în timp real a proceselor, oferind acces online la servicii, până în prezent, birocratice.

Ministerul Finanţelor anunţă, vineri, că în parteneriat cu Autoritatea Vamalã Românã (AVR) deruleazã proiectul „Digitalizarea serviciilor vamale pentru cetãţeni şi operatori economici", prin Centrul Naţional pentru Informaţii Financiare (MF-CNIF) în calitate de lider de proiect.

„Noua platformã informaticã va permite depunerea integral digitalã a cererilor de autorizare vamalã, gestionarea electronicã a autorizaţiilor şi monitorizarea în timp real a proceselor, oferind acces online la servicii care, pânã în prezent, erau preponderent birocratice. Sistemul va fi implementat la nivel naţional şi va deservi toate cele 7 direcţii regionale vamale, precum şi cele aproximativ 80 de birouri vamale din România. Valoarea totalã a proiectului este de 40.834.435,50 lei, din care 35,3 milioane lei revin Ministerului Finanţelor şi 5,5 milioane lei AVR. Contribuţia nerambursabilã din fonduri europene depãşeşte 30,6 milioane lei, reprezentând aproape 75% din buget”, transmite Ministerul Finanţelor.

Potrivit reprezntanților instituției, obiectivul general este crearea unui mediu 100% digitalizat pentru toate tipurile de solicitãri depuse de operatorii economici, instituţii şi persoane fizice.

Noul sistem informatic va digitaliza integral procese esenţiale precum eliberarea şi gestionarea autorizaţiilor pentru produse accizabile, autorizarea importurilor cu scutire de taxe şi TVA, emiterea şi modificarea numerelor EORI şi gestionarea garanţiilor financiare şi a fluxurilor de înregistrare vamalã.



Astfel, digitalizarea va reduce timpul şi costurile administrative, va elimina erorile generate de procese manuale şi va asigura o comunicare mult mai rapidã între instituţiile statului şi mediul privat, adaugă sursa citată.

Pentru a susţine aceastã transformare, proiectul este structurat pe patru obiective specifice: creşterea eficienţei serviciilor AVR prin aplicaţii online rapide şi comunicare interinstituţionalã informatizatã, îmbunãtãţirea accesibilitãţii prin utilizarea tehnologiilor TIC, eliminarea barierelor administrative şi reducerea intervenţiei umane, optimizarea activitãţii interne a AVR prin automatizarea proceselor şi acces operativ la bazele de date interne şi externe şi formarea personalului la nivel central şi teritorial pentru utilizarea noilor aplicaţii şi administrarea sistemului, precizează reprezentanţii ministerului.

De asemenea, platforma integreazã un portal pentru expunerea proceselor administrative cãtre public, un modul de management al documentelor pentru colaborare între instituţii, o componentã de analizã şi raportare avansatã a datelor, o componentã de interoperabilitate pentru conectarea cu alte sisteme publice, un sistem de administrare a identitãţii utilizatorilor, interconectat cu platforma ROeID şi soluţii de securitate ciberneticã, inclusiv control al accesului privilegiat, monitorizare a funcţionãrii aplicaţiilor şi un modul SIEM pentru colectarea logurilor din reţea.

„Proiectul faciliteazã dialogul şi cooperarea rapidã între instituţiile statului şi beneficiari, contribuind decisiv la reducerea birocraţiei şi la creşterea transparenţei şi accesibilitãţii serviciilor digitale. Rezultatele previzionate subliniazã o îmbunãtãţire calitativã a ofertei de servicii online, la nivel instituţional, guvernamental şi transfrontalier. Prin digitalizarea fluxului de analizã internã şi utilizarea instrumentelor moderne europene, resursele umane ale instituţiei vor fi alocate mult mai eficient cãtre activitãţi cu o valoare adãugatã ridicatã”, transmite sursa citată.

Durata de execuţie a proiectului este de 36 de luni, cu finalizare la data de 13 februarie 2029.