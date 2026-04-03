Scandal sexual în guvernul Meloni, după ce o jurnalistă a dezvăluit că are o relaţie cu ministrul de Interne, căsătorit și tatăl a doi copii – VIDEO
Claudia Conte și Matteo Piantedosi
Un scandal uriaș zguduie politica italiană, după ce o cunoscută jurnalista și prezentatoarea a dezvăluit că ar avea o relație cu ministrul de Interne. Dezvăluirea a venit la scurt timp după ce, potrivit unor surse guvernamentale, chiar premierul Giorgia Meloni l-a întrebat personal pe ministru dacă zvonurile sunt reale și aceasta ar fi negat. Opoziția a solicitat o anchetă, pentru că amanta ministrului ar fi obținut și funcții publice
Jurnalista, scriitoarea şi prezentatoarea TV şi radio Claudia Conte a dezvăluit, într-un interviu acordat site-ului Money.it, că are o relaţie cu ministrul de interne al Italiei, Matteo Piantedosi, a relatat joi ANSA, citând interviul acordat A.money.it. Întreabată despre zvourile privind relația, jurnalista a afirmat "că nu poate nega".
Premierul Giorgia Meloni l-a întrebat despre această relaţie pe Piantedosi, în vârstă de 62 de ani, căsătorit şi tatăl a doi copii, iar ministrul i-a dat asigurări că nu este nimic neobişnuit în această privinţă, potrivit unor surse din biroul premierului.
Partidele de opoziţie din Italia au interpelat joi guvernul condus de Giorgia Meloni, solicitând clarificări cu privire la funcţiile publice acordate jurnalistei Claudia Conte, relatează EFE. Ministrul vizat nu a comentat până acum situația.
În interpelarea Partidului Democrat (PD) se solicită „verificarea transparenţei, a procedurilor de selecţie, a potenţialei remuneraţii şi a posibilelor conflicte de interese” ale jurnalistei, „independent de deciziile privind viaţa privată a ministrului, care nu sunt supuse niciunei judecăţi”.

Astfel de scandaluri nu sunt neobișnuite în Italia. Un fost ministru al culturii, Gennaro Sangiuliano, a fost nevoit să-și dea demisia după ce s-a dovedit că cea pe care o prezenta drept colaboratoare îi era amantă. Chiar fostul premier Silvio Berlusconi a fost vizat de scandaluri sexuale și s-a insinuat că și-ar fi promovat amante în diverse funcții.
