Ministrul Sănătății va merge la Washington. Alexandru Rogobete, discuții cruciale în scandalul Pfizer -SURSE

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, merge săptămâna viitoare, la Washington, să discute cu reprezentanții companiei Pfizer. Potrivit surselor Realitatea PLUS, șeful de la Sănătate va încerca să negocieze obținerea unor medicamente inovative pentru bolnavii oncologici în schimbul celor 3, 5 miliarde de lei pe care țara noastră îi datorează gigantului farmaceutic.

Sursele menționate anterior spun că a fost creat un grup de lucru format din reprezentanți ai Minsterului Sănătății, Ministerului Finanțelor, dar și avocați care urmează să stabilească strategia de negociere cu reprezentanții Pfizer.

În orele următoare, reprezentanții Ministerului Sănătății vor oferi mai multe detalii.

Vă reamintim că un tribunal din Bruxelles a condamnat miercuri, în primă instanță, Polonia și România să plătească un sold restant pentru vaccinurile anti-Covid de la Pfizer/BioNTech, în valoare de 1,3 miliarde de euro și, respectiv, 600 de milioane de euro.

Advertising

Advertising

Gigantul farmaceutic american Pfizer a dat în judecată Polonia și România în toamna anului 2023, pentru a impune executarea acestor contracte de achiziție pe care cele două țări au refuzat să le îndeplinească integral, din cauza încheierii pandemiei.

În acest litigiu civil, tribunalul de primă instanță din Bruxelles a estimat că cele două țări nu au putut să demonstreze că gigantul „Pfizer ar abuza de dreptul său prin urmărirea executării obligațiilor contractuale”.