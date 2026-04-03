Sâmbăta lui Lazăr. Tradiții, obiceiuri și superstiții în ziua dinaintea Floriilor

Sâmbăta lui Lazăr, sărbătorită în ajunul Duminicii Floriilor, marchează un moment de profundă semnificație în tradiția creștin-ortodoxă. Aceasta amintește de învierea prietenului lui Iisus Hristos, Lazăr, simbol al biruinței vieții asupra morții. Legătura sa cu Postul Paștelui subliniază pregătirea spirituală pentru intrarea în Săptămâna Patimilor. Astfel, sărbătoarea devine o punte între penitență și speranța Învierii, invitând credincioșii la reflecție și comuniune.

Se mai numește și Pomenirea celor Adormiți deoarece în această zi sunt Floriile lui Lazăr. Este ziua care amintește de învierea lui Lazăr. Acesta era mort de patru zile când, în sâmbăta dinaintea Floriilor, Isus l-a înviat.

Credincioșii care țin post au dezlegare la unt și vin.

Obiceiuri și superstiții în Sâmbăta lui Lazăr

În acest an, este prăznuită pe 12 aprilie 2025 în calendarul creștin ortodox.

se face pomenirea morților.

Există mai multe obiceiuri în această sâmbătă. Este bine să dai de pomană, să faci pace cu cei cu care ești certat și nu este bine să se facă treburi în casă.

De asemenea, nu se spală rufe și nici nu se face curățenie în casă. În această zi nu se coace.

În unele zone, în special din sudul țării, se ține cont de „Cântecele de Paști ”, obicei despre care se spune că atrage prosperitatea.

În alte zone, în special la sate, copiii merg din casă în casă pentru a-și colinda vecinii cu crenguțe de salcie sfințite la biserică. Se spune că atrage ghinion dacă cei mici nu sunt primiți în casă.

În această zi nu este bine să se cultive legume și nici să se planteze pomi fructiferi.

Învierea lui Lazăr este considerată una dintre minunile săvârșite de Iisus Hristos, despre care se vorbește în Evanghelia după Ioan. Lazăr era din Betania, iar cu câteva zile înainte de Paște acesta a murit, fiind bolnav. A fost îngropat dar după patru zile, Iisus Hristos a decs să fie ridicată piatra de la mormântul lui, atunci când Lazăr a înviat, potrivit sursei.