Pentagonul a dislocat elicoptere de atac Apache la Baza Mihail Kogălniceanu. Noua mișcare a SUA de consolidare a flancului estic al NATO

Pentagonul a dislocat elicoptere de atac AH-64E Apache la Baza Mihail Kogălniceanu, din România. Potrivit presei militare americane, misiunea acestor aeronave este de consolidare a noului strat de apărare al NATO la Marea Neagră.

În urmă cu două zile, Serviciul de Distribuție a Informațiilor Vizuale din Apărare al SUA (DVIDS) a publicat imagini surprinse pe 18 și 19 martie, în care apar elicoptere AH-64E Apache aparținând Batalionului de Elicoptere de Asalt 4-3, Grupul Operativ Brawler, pregătindu-se pentru misiuni la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu din România.

Potrivit descrierii oficiale, Brigada 3 Aviație de Luptă oferă sprijin Corpului V prin exerciții bilaterale și multinaționale menite să consolideze parteneriatele, securitatea colectivă și capacitatea de operare.

Deși natura exactă a misiunilor nu a fost dezvăluită public, amplasarea elicopterelor Apache la Mihail Kogălniceanu subliniază importanța strategică a acestei baze pentru flancul sud-estic al NATO.

Un factor care accentuează relevanța acestei desfășurări impresionante de forțe este chiar locația bazei. Mihail Kogălniceanu nu este doar o bază aeriană rotativă obișnuită din Europa de Est, ci unul dintre punctele-cheie pentru securitatea regională a NATO.

În ultimii ani, Baza 57 Aeriană „Căpitan Aviator Constantin Cantacuzino” Mihail Kogălniceanu a devenit un nod central pentru activitatea SUA și NATO în regiunea Mării Negre, servind ca platformă avansată pentru mișcările de trupe, operațiunile aeriene și coordonarea multinațională.

Prezența elicopterelor de atac Apache în această bază contribuie la consolidarea posturii defensive a NATO, protejarea coridoarelor de mișcare și integrarea în exerciții multinaționale.

Spre deosebire de sistemele statice, Apache poate fi deplasat rapid și integrat dinamic în diverse scenarii operaționale, adăugând profunzime și mobilitate posturii aliate în zona Mării Negre.

Elicopterul de atac AH-64E Apache este recunoscut pentru flexibilitatea sa și capacitatea de reacție rapidă. Platforma este proiectată pentru medii cu amenințări ridicate, având abilitatea de a detecta, urmări și angaja o gamă largă de ținte, inclusiv în proximitatea forțelor terestre prietene.