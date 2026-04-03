Schimbare majoră în Codul Rutier! Șoferii nu vor mai fi amendați dacă uită actele acasă: care este condiția - proiect

Un nou proiect de lege propune ca șoferii să nu mai fie sancționați atunci când nu pot prezenta fizic permisul de conducere sau talonul mașinii, dacă aceste informații pot fi verificate în sistemele oficiale.

Propunerea vine în contextul digitalizării administrației publice, care permite deja Poliției Rutiere să verifice în baze de date existența documentelor necesare. Astfel, obligația de a avea actele în format fizic ar deveni, în multe cazuri, inutilă.

Schimbare majoră în Codul Rutier

În prezent, legea îi obligă pe participanții la trafic să prezinte, la cererea polițistului, permisul, certificatul de înmatriculare și alte documente relevante. Neprezentarea acestora este sancționată contravențional. Potrivit inițiativei, această prevedere nu mai reflectă realitatea actuală și este considerată disproporționată, în condițiile în care verificările pot fi făcute rapid, electronic.

Susținătorii proiectului consideră că sancționarea pentru lipsa documentelor fizice nu contribuie direct la siguranța rutieră și poate duce la situații nejustificate pentru șoferi. În plus, ar putea fi eliminate unele situații interpretabile sau abuzive. Proiectul mai prevede că obligația de prezentare a documentelor este considerată îndeplinită dacă datele pot fi confirmate de polițist prin accesarea bazelor oficiale. Măsura ar simplifica interacțiunea dintre șoferi și autorități și ar reduce birocrația. Inițiativa legislativă a fost depusă recent de USR în Parlament și urmează să intre în dezbatere.