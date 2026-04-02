Demascarea lui Becali, Alexandra Păcuraru a făcut noi dezvăluiri explozive la Realitatea Plus - VIDEO

Sursă: Realitatea Plus, realitatea.net

Alexandra Păcuraru, vicepreședinte AUR regiunea Dobrogea, a demascat ultimele atacuri ale lui Gigi Becali, în condițiile în care omul de afaceri a pierdut dreptul de utilizare a numelui „Steaua” și ar trebui să plătească zeci de milioane de euro. Alexandra Păcuraru a devoalat amenințările și tentativele de intimidare pe care controversatul om de afaceri le-ar fi lansat nu doar la adresa ei, ci și a altor oameni care stăteau în calea intereselor sale. Solicitat să ofere un drept la replică, Becali a preferat, în stilul caracteristic, să lanseze injurii la adresa jurnaliștilor Realitatea Plus.

"Eram aici, exact în acest platou de televiziune, alături de tine, când m-am uitat în cameră și am transmis domnului „Iuda Becali” că adevărul va ieși la lumină și acele dosare vor ieși de la sertare și iată că se face dreptate.

Acuzațiile privind activitatea lui „Iuda Becali”

Acest om de nimic, suntem în postul Paștelui, nu trebuie să ne coborâm la nivelul lui să răspundem cu cuvintele lui. Acest om nu a muncit o zi în viața lui. Tot ceea ce a făcut, a făcut prin mișmașuri, prin furturi. Așa a furat și Steaua de la MApN. Acum are 37 de milioane de euro de dat înapoi. Dacă aș fi în locul domnului ministru al Apărării, aș pune și penalizări, pentru că FCSB nu a fost niciodată Steaua.

Lovitură majoră pentru Gigi Becali: CCR consolidează pierderea numelui „Steaua” și influențează procesul de 37 de milioane de euro

Amenințări și șantaj

El este mult prea mizerabil ca să-l poți ataca. A îndrăznit să mă șantajeze, a îndrăznit să mă amenințe și când știa că sunt singură în Istanbul cu fiul meu, i-am spus că nu poate merge mai departe.

Plângerile depuse la DIICOT și instanță

Săptămâna trecută am depus prima plângere la DIICOT pe numele lui și al fiicei sale, Teodora Becali, pentru furtul de 300 de hectare din Popești-Leordeni. 300 de hectare pe care ei le-au transformat în businessul lor de familie. Apoi, acest „Iuda Becali” o să vină în fața instanței și să spună dacă femeia lui este sau nu este complice atunci când el sună și face intimidări la telefon.

Mâine voi merge la tribunal să depun o altă plângere împotriva lui Gigi Becali și îi voi cere despăgubiri. Apoi, săptămâna viitoare voi depune o a treia plângere împotriva lui și a nevestei sale.

Steaua și recuperarea identității

Până atunci, vă spun public așa: Steaua își va redobândi demnitatea. Clubul Steaua va redeveni clubul poporului. Ceea ce a făcut acest „Iuda”, ați văzut, pe tot ce a pus mâna a distrus. A distrus fotbalul românesc.

Florin Talpan: „M-am luptat pentru Steaua, dar am fost sancționat și s-au mușamalizat lucruri”. Juristul CSA Steaua dezvăluie presiuni, amenințări și lupta de 20 de ani cu Gigi Becali

Sprijin pentru suporterii intimidați

Am vorbit cu șefi de galerie care nu au ieșit ani de zile din casă din cauza acestui „Iuda”, pentru că erau amenințați cu moartea, așa cum a fost și domnul Talpan, așa cum am fost și eu, așa cum sunt toți cei… Bineînțeles, și eu îi încurajez să iasă public. Da. Îi ajutăm noi cu avocatul, dar sunt avocați pro bono care vor să se implice, să-i reprezinte în instanță și acest „Iuda” să plătească, că a produs numai nenorociri", a afirmat Alexandra Păcuraru, vicepreședinte AUR regiunea Dobrogea.

„Iuda Becali” – reacții și acuzații

Alexandra Păcuraru a mai precizat, în exclusivitate la Realitatea Plus, că va mai depune o serie de plângeri împotriva lui Becali și a apropiaților săi. "Prima plângere va fi împotriva Teodorei Becali și a lui Gigi Becali. Nu cred că este vina fetei, dar ea se lăfăie în acești bani. 300 de hectare au fost luați cu forța din patrimoniul statului. Acest "Iuda Becali" , după ce a văzut ce am făcut, nu s-a oprit.”

Întrebare: De ce îi spui " Iuda" Becali , că îl cheamă George Becali?”

„Pentru că este un trădător, pentru că este un manipulator, pentru că este un mincinos, pentru că minte la televizor cu crucea în mână, cât oamenii să nu vadă toate păcatele și toate abuzurile pe care le face. Din acest motiv îi spun " Iuda Becali" , pentru că el încă mai poate păcăli. Se infiltrează, vorbește două-trei citate din Biblie. Te păcălește că este acolo, dar el de fapt nu este acolo, în curtea bisericii și mai dă 1% din ceea ce fură. Ați văzut cum a făcut cu Steaua București, a făcut și cu retrocedările și câte.

„Uitați-vă la toate retrocedările domnului Becali. Și mai este ceva: nu voiam să trec atât de repede peste aceste lucruri de neimaginat în 2026, să mai ameninți oamenii cu moartea, să le umbli la mașină cât mașina să poată intra în parapet sau Doamne ferește. Sunt acuzații foarte grave. Eu îi cunosc practica și vă confirm că domnul Talpan nu a deranjat pe nimeni decât pe acest "Iuda Becali".

Întrebare: De ce spui că îi cunoști practica? Adică de ce?

„Pentru că, din momentul în care am plecat de la tine din platou și am zis eu, din informațiile pe care le-am primit atunci de la Poarta Albă, ce făcea domnul Becali… O parte știam de la el, că dă milioane ca să nu facă pușcărie și să iasă, să figureze ca și cum el este la pușcărie, dar el nu era la pușcărie, era la Gheorghe Hagi. Nu dau celelalte nume pentru că oamenii n-au nicio vină să intre în troaca lui Becali.”

Întrebare: Ai informații pe surse, ai văzut imagini?

„Bineînțeles, da, le-am primit pe toate. Toate sunt pe masa procurorilor, pentru că eu sunt omul faptelor și nu am cum să vin să fac un circ cu acest "Iuda Becali", care are minte mică și are trei cuvinte mari și late, și alea sunt de intimidare și de eliminare. Eu merg la procurori cu toate faptele. M-au sunat. Eu am spus data trecută la tine de balerine și minore.”

„Da, o informație care… eu nu am fost acolo, nu putea să fie dovedită doar cu nume și prenume, persoanele care mi-au scris. M-au contactat fete tinere, așa, care au fost racolate de o persoană. O să-ți trimit să-mi dai mesajele. Inclusiv de acum 10–15 ani, în Sofia, în Bulgaria, și m-au rugat cu cerul și pământul să le îndrum către un avocat, să se strângă toate aceste fete, care atunci erau minore și au fost batjocorite de "Iuda Becali", să facă un proces colectiv.”

Întrebare: I-ai spus lui Becali să termine cu amenințările. Ai mesajele pe care le ai pentru procurori?”

„Le au, bineînțeles. Și i-am spus lui "Iuda": «Tu, în loc să mă ameninți pe mine, știind că sunt plecată în Istanbul doar cu copilul meu mare, pentru că Justinian este susținător…» Vreți să reproduc? Am spus că nu mai intru, nu-i mai dau satisfacție să-i reproduc cuvintele. Cuvinte de-alea mici și bătaie de joc, atât știe el să facă: să hărțuiască, să intimideze și să amenințe. I-am spus: «Vezi-ți de nevastă și de fete, că te vei trezi duminică la biserică cu aceste minore, care nu mai sunt minore, cu părinții lor și cu avocata. Vei fi al doilea Epstein. Vei fi Epstein de România.» Eu nu mă ocup decât de dreptatea mea. Dar le încurajez pe aceste tinere să folosească avocatul pe care l-am recomandat, să meargă în instanță să își facă dreptate.”

Retrocedări, intimidări și plângeri penale

„Vreau ca tot ce a furat de la domnul stat să dea înapoi domnului stat. Dacă mergeți pe toată averea domnului Becali, veți vedea că acolo unde nu a putut retroceda, a intimidat acei proprietari care erau de drept proprietari ai terenului sau ai unei case. I-a intimidat cu interlopi ca ei să cedeze și să renunțe la luptă, pentru că nu aveau bani să se apere, așa cum au făcut și aceste fete.”

Moderator Ionela Arcanu: Alexandra, suntem obligați de normele CNA să avem probe pentru orice acuzație se face aici.

„Probele le voi duce eu la tribunal, pentru că nu vreau să se treacă superficial peste aceste acuzații și chiar cred, așa cum domnul Talpan 20 de ani a rezistat și s-a luptat, chiar cred că toți care au fost nenorociți de acest om își vor recăpăta demnitatea și judecata va fi dreaptă în cazul lor, pentru că el acum se bazează pe acest grup mafiot.

Lucrurile s-au schimbat, timpurile s-au schimbat, dar ei au rămas rezistenți. El își dorește în continuare imunitate parlamentară ca să asigure familiei lui, fetelor lui, găștii lui, că sunt și nepoți.

La mine nu mai merge cu intimidarea. Ați văzut ce a zis domnul colonel și lucrează de o viață în armată. Cum zice domnul colonel, așa au fost și fetele celelalte: «Nu e și nu vorbi, că-ți fac, că te distrug, că eu sunt…» Oamenii care au rămas fără proprietăți, cei care au rămas fără proprietatea lor, adică proprietatea lor a fost revendicată de acest om cu acte false și nimeni nu a făcut absolut nimic. Dacă îndrăzneau să vorbească, erau intimidați cu acești tipi mai bine făcuți, așa cum zic și șefii de galerie, pe care și pe ei îi încurajez acum, când Steaua vedeți că nu mai poate fi manipulată și folosită ilegal de acest "Iuda Becali" , ieșiți și faceți un dosar colectiv.

A jucat, a jucat un film prost, domnul Becali. Nu pot să cred, chiar nu pot să cred că în România lui 2026 pot avea loc astfel de scene. În timp real, domnul de la Steaua… Steaua nu-i dau numele, că își dorește doar dezvăluirea în fața procurorilor. Unde îl invit și pe "Iuda Becali" I-am lansat de aici o provocare: să vină să demontăm pas cu pas fiecare acuzație.

Am încercat să facem o confruntare, Alexandra, două secunde, te rog. Am încercat să avem parte de această dezbatere, de această confruntare a ideilor, desigur, fără amenințări, fără intimidări. Domnul Becali ne-a blocat pe telefon. Ați auzit sunetul de… Dacă îl deblochează instanța, instanța. Acolo trebuie să vină, în fața instanței, să vorbească.

Mâine mă duc iar, depun plângere împotriva lui, cu toate faptele pe masă. Dacă nu-mi răspunde mie, nu răspunde… nu știu dacă o va face când este apelat de un coleg de la Realitatea Plus, dar va răspunde instanței de judecată. Și atunci și soția sa, pentru că în toată batjocora asta a lui, el spune că soția sa este complice la tot și că ei se amuză și râd. Păi atunci, dacă este adevărat ce zice acest Becali, și soția lui trebuie să fie trasă la răspundere. Înțelegeți ce vreau să zic?”

Detectorul de minciuni pe care eu îl solicit în instanță cred că va lămuri totul și atunci masca va pica definitiv acestui individ care s-a îmbogățit din banii românilor. El face case din banii românilor. El tot ceea ce vedeți că a furat, a furat din banii românilor. Patrimoniul statului înseamnă patrimoniul poporului român,” a mai precizat Alexandra Păcuraru, vicepreședinte AUR regiunea Dobrogea.

"Poate e cazul să mai pui cu botul pe labe — iertați-mi expresia neacademică — prin intimidare și prin dezinformare, anumite mișcări politice. Nu știu, mă întreb, nu fac afirmații, e doar o întrebare. Așa cum și-a permis să facă cu mine, cu siguranță face cu toți cei care sunt incomozi pentru domnul Becali. În sensul în care, dacă el vede un grup crescând armonios, natural, de la o săptămână la alta, că s-au unit suveraniștii cu patrioții, că nu mai suntem dezbinați de acele etichete, el este deranjat, pentru că asta înseamnă o împroaspătare a forței politice. Asta înseamnă.”

Întrebare: Dar domnul Becali nu era suveranist într-o vreme?

„Nu. El și-a dorit foarte mult să aibă influență politică. A dat kiks cu brandul lui de țară și a făcut partid. Becali a luat 2%, s-a lipit de Vadim. Ăsta e singurul păcat, cred, pe care îl are Vadim: că l-a băgat în politică pe acest individ. Apoi s-a dus în genunchi la George Simion, l-a păcălit pe George.”

Întrebare: În genunchi la propriu?

„În genunchi la propriu, bineînțeles. Cum v-am spus că îi pupa mâna lui tata și îl ruga să îl ierte pentru ceea ce a făcut, acum mulți, mulți ani. Și mi-a povestit asta. Întrebați-l pe George Simion. Eu, spre deosebire de Gigi, nu bag pe nimeni în acest scandal până nu am consimțământul persoanei care mi-a spus. Întrebați-l. Uite, altă provocare: întrebați-l pe George dacă își dorește să stea față în față cu Gigi. Gigi i-a spus că face tot. George l-a crezut, că acest individ are intenții bune, că face tot ceea ce poate să îl ajute, cât să fie credibil că el vrea să facă bine. Și George l-a luat alături în partid și a câștigat imunitatea, și apoi a început dezbinarea.

Doar că, ce nu știe Gigi Becali: nimeni nu-i poate lua vreodată locul lui George Simion.

Mâine vă invit la ora 9:30 la tribunal, pentru că vorbesc cu faptele mele. Mâine, la 9:30, sunt în fața tribunalului și voi da declarații alături de avocatul meu. Voi explica ce a făcut acest Iuda și care este a doua mea plângere împotriva lui George Becali,” a declarat Alexandra Păcuraru.

Reacția lui George Becali

Solicitat să ofere un drept la replică, Becali a preferat, în stilul caracteristic, să lanseze injurii la adresa jurnaliștilor Realitatea Plus.