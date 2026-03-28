Schimbarea orei nu înseamnă doar mai puțin somn, ci o dereglare a întregului ceas biologic. Copiii sunt mult mai sensibili la astfel de modificări, iar organismul lor are nevoie de timp pentru a se adapta.

De exemplu, ora obișnuită de culcare devine brusc „prea devreme” pentru corp, ceea ce duce la dificultăți în adormire. Diminețile devin mai grele, iar oboseala se acumulează rapid.

În zilele care urmează schimbării orei, părinții pot observa modificări clare în comportamentul copiilor:

adorm mai greu sau au somn agitat

se trezesc mai des în timpul nopții

sunt mai irascibili și sensibili

au dificultăți de concentrare

sunt mai obosiți dimineața

Aceste schimbări nu sunt întâmplătoare, ci reflectă o dereglare temporară a ritmului zilnic.

De ce este mai greu pentru copii

Specialiștii explică faptul că această schimbare creează un dezechilibru între ceasul biologic intern și programul impus de societate. Practic, organismul copilului este forțat să funcționeze după un program nou, fără o adaptare treptată .

Mai mult, copiii și adolescenții au în mod natural tendința de a dormi mai mult dimineața, iar trezitul mai devreme accentuează starea de oboseală .

Ce pot face părinții: soluții simple și eficiente

Adaptarea nu se face peste noapte, dar există câteva metode care pot ajuta copilul să treacă mai ușor peste această perioadă:

Ajustarea treptată a programului

Cu câteva zile înainte, mută ora de culcare și de trezire cu 10-15 minute mai devreme.

Rutine clare de somn

Menține aceleași obiceiuri seara: baie, poveste, liniște. Acestea ajută organismul să intre în „modul somn”.

Evitarea ecranelor înainte de culcare

Lumina albastră poate întârzia somnul și afectează producția de melatonină.

Mai mult timp în aer liber

Expunerea la lumină naturală ajută reglarea ritmului circadian.

Răbdare

Adaptarea poate dura câteva zile sau chiar până la două săptămâni, în funcție de copil.

Schimbarea orei poate părea un detaliu minor, dar pentru copii este o provocare reală. Somnul, comportamentul și starea emoțională pot fi afectate temporar, însă cu puțină atenție și ajustări simple, perioada de tranziție poate fi depășită fără probleme, potrivit sursei.