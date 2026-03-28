Trecerea la ora de vară în 2026. Cum afectează somnul și dispoziția copilului și ce pot face părinții pentru a-l ajuta

 Trecerea la ora de vară vine cu o schimbare aparent minoră, însă puțini sunt cei cae știu că poate avea un impact major asupra copiilor. Anul acesta, înoaptea de 28 spre 29 martie, ceasurile se dau înainte, astfel că ora 03:00 devine 04:00, ceea ce înseamnă pierderea unei ore de somn. Pentru adulți, adaptarea este de obicei rapidă, însă la copii poate fi mai dificilă.

Schimbarea orei nu înseamnă doar mai puțin somn, ci o dereglare a întregului ceas biologic. Copiii sunt mult mai sensibili la astfel de modificări, iar organismul lor are nevoie de timp pentru a se adapta.

De exemplu, ora obișnuită de culcare devine brusc „prea devreme” pentru corp, ceea ce duce la dificultăți în adormire. Diminețile devin mai grele, iar oboseala se acumulează rapid.

În zilele care urmează schimbării orei, părinții pot observa modificări clare în comportamentul copiilor:

adorm mai greu sau au somn agitat
se trezesc mai des în timpul nopții
sunt mai irascibili și sensibili
au dificultăți de concentrare
sunt mai obosiți dimineața

Aceste schimbări nu sunt întâmplătoare, ci reflectă o dereglare temporară a ritmului zilnic.

De ce este mai greu pentru copii

Specialiștii explică faptul că această schimbare creează un dezechilibru între ceasul biologic intern și programul impus de societate. Practic, organismul copilului este forțat să funcționeze după un program nou, fără o adaptare treptată .

Mai mult, copiii și adolescenții au în mod natural tendința de a dormi mai mult dimineața, iar trezitul mai devreme accentuează starea de oboseală .

Ce pot face părinții: soluții simple și eficiente

Adaptarea nu se face peste noapte, dar există câteva metode care pot ajuta copilul să treacă mai ușor peste această perioadă:

Ajustarea treptată a programului

Cu câteva zile înainte, mută ora de culcare și de trezire cu 10-15 minute mai devreme.

Rutine clare de somn

Menține aceleași obiceiuri seara: baie, poveste, liniște. Acestea ajută organismul să intre în „modul somn”.

Evitarea ecranelor înainte de culcare

Lumina albastră poate întârzia somnul și afectează producția de melatonină.

Mai mult timp în aer liber

Expunerea la lumină naturală ajută reglarea ritmului circadian.

Răbdare

Adaptarea poate dura câteva zile sau chiar până la două săptămâni, în funcție de copil.

Schimbarea orei poate părea un detaliu minor, dar pentru copii este o provocare reală. Somnul, comportamentul și starea emoțională pot fi afectate temporar, însă cu puțină atenție și ajustări simple, perioada de tranziție poate fi depășită fără probleme, potrivit sursei. 