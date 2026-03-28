UPDATE 15:15 - SUA și Irak își întăresc cooperarea împotriva atacurilor grupărilor pro-iraniene.

SUA și Irak au anunțat că-și întăresc cooperarea în domeniul securității pentru a împiedica atacurile care vizează în special personal american și misiunile diplomatice, ținte ale unor grupări armate irakiene pro-iraniene, relatează AFP, citată de Agerpres.

Implicate în conflictul regional de partea Teheranului, grupările armate irakiene au comis atacuri cu drone sau rachete asupra ambasadei americane la Bagdad, dar și asupra consilierilor militari americani ai coaliției internaționale anti-jihadiste din Irak.

Aceste grupări au fost la rândul lor vizate de lovituri imputate Washingtonului sau Israelului.

UPDATE 12:30 - Aeroportul internaţional din Kuweit a fost vizat de un atac cu drone, care a provocat pagube importante, au anunţat sâmbătă autorităţile, relatează AFP şi Reuters, potrivit Agerpres. Atacul nu s-a soldat cu victime, dar sistemul radar a fost puternic avariat, potrivit purtătorului de cuvânt pentru aviaţia civilă, citat de agenţia de ştiri oficială a ţării. Tot sâmbătă, a fost auzită o explozie în împrejurimile aeroportului internaţional din Erbil, capitala Kurdistanului autonom din nordul Irakului, unde sunt cantonaţi consilierii americani ai coaliţiei internaţionale anti-jihadiste, informează AFP citând un jurnalist de la faţa locului.

O coloană de fum era vizibilă pe cer în împrejurimile aeroportului, potrivit unui martor. Trupele coaliţiei sunt vizate cu regularitate de atacuri ale grupurilor armate pro-Iran, comise cu drone explozive care sunt în general interceptate şi doborâte de apărarea antiaeriană.

Presiune militară și semnale diplomatice

Pe fondul escaladării, secretarul de stat american Marco Rubio a declarat că Statele Unite ar putea să-și atingă obiectivele strategice în Iran fără implicarea trupelor terestre. Oficialul american estimează că operațiunile s-ar putea încheia în câteva săptămâni, în pofida consolidării recente a prezenței militare în regiune.

În același timp, trimisul special al președintelui Donald Trump, Steve Witkoff, a sugerat că dialogul dintre Washington și Teheran ar putea fi reluat chiar în cursul acestei săptămâni, oferind un posibil canal diplomatic într-un context dominat de confruntare.

Amenințarea extinderii conflictului: rebelii Houthi

Un nou factor de risc vine din partea rebelilor Houthi din Yemen, susținuți de Iran. Gruparea a transmis că ar putea interveni militar dacă aliați suplimentari se alătură operațiunilor conduse de SUA și Israel sau dacă Marea Roșie este folosită pentru atacuri împotriva Iranului.

Această posibilă implicare este considerată critică deoarece Yemenul controlează zone cheie din apropierea Mării Roșii și a Golfului Aden, rute esențiale pentru comerțul global. În trecut, în timpul conflictului dintre Israel și Hamas, Houthi au vizat nave comerciale, perturbând traficul maritim.

În prezent, situația este și mai sensibilă: Strâmtoarea Ormuz este deja afectată de tensiuni, iar Iranul avertizează navele statelor considerate ostile. În acest context, Arabia Saudită a redirecționat exporturile de petrol prin infrastructuri către Marea Roșie, pentru a evita zona Golfului.

Totuși, dacă Houthi vor ataca în această regiune, și această rută alternativă ar putea deveni nesigură, ceea ce ar afecta grav lanțurile globale de aprovizionare.

Riscuri economice globale

Președintele Finlandei, Alexander Stubb, avertizează că actualul conflict ar putea declanșa o criză economică majoră. Acesta consideră că impactul ar putea depăși chiar efectele generate de pandemia de COVID-19.

Potrivit liderului finlandez, lumea se confruntă cu riscul unei „recesiuni globale auto-provocate”, cauzată de escaladarea conflictului și de încălcarea normelor internaționale.

Europa anticipează o escaladare

Și alți lideri europeni își exprimă îngrijorarea. Premierul Poloniei, Donald Tusk, a declarat că există indicii clare că situația nu se va stabiliza prea curând, ci dimpotrivă, ar putea escalada în zilele și săptămânile următoare.

În același timp, cancelarul german Friedrich Merz rămâne sceptic în privința posibilității ca actualul conflict să ducă la o schimbare de regim în Iran.

Mesaje dure de la Teheran și apeluri la reținere

Autoritățile iraniene continuă să transmită avertismente ferme. Ministrul de externe Abbas Araghtchi a declarat că Statele Unite și Israelul vor plăti „un preț greu” pentru atacurile recente asupra unor obiective industriale și nucleare civile.

În paralel, Agenția Internațională pentru Energie Atomică a reiterat apelul la reținere, subliniind riscul unor accidente grave în contextul loviturilor asupra infrastructurii sensibile.

Totuși, într-un gest de cooperare limitată, Iranul a anunțat, prin ambasadorul său la ONU, că va facilita tranzitul ajutoarelor umanitare prin Strâmtoarea Ormuz, în urma unei solicitări venite din partea Organizația Națiunilor Unite.

Ziua 29 a conflictului confirmă o dinamică periculoasă: presiune militară în creștere, deschideri diplomatice fragile și riscuri majore pentru economia globală. Posibila implicare a rebelilor Houthi ar putea transforma Marea Roșie într-un nou punct fierbinte, complicând și mai mult un conflict deja extins.