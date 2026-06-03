Bombă de aviație găsită pe malul Prutului, în județul Botoșani - FOTO/VIDEO

Sursă: realitatea.net

O bombă de aviație extrem de periculoasă a fost descoperită miercuri dimineață pe malul râului Prut, în apropierea localității Stânca. Descoperirea a fost făcută de un localnic, care a alertat imediat polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Stânca.

Potrivit autorităților, obiectul metalic se afla parțial îngropat în malul râului, iar zona a fost securizată rapid.

Polițiștii de frontieră au solicitat intervenția echipei pirotehnice a Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Nicolae Iorga” al Județului Botoșani, care s-a deplasat de urgență la fața locului, scrie Botoșani News.

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Specialiștii au stabilit că este vorba despre o bombă de aviație explozivă forjată, model FAB‑50, rămasă neexplodată din timpul conflictelor armate. Muniția a fost ridicată în condiții de maximă siguranță și transportată la poligonul militar din Copălău, unde urmează să fie distrusă joi.

Autoritățile reamintesc populației că astfel de obiecte nu trebuie atinse, mutate sau lovite, iar orice descoperire trebuie raportată imediat la 112.