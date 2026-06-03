Mircea Lucescu, omagiat de TAROM: cel mai modern avion din flotă va purta numele marelui antrenor român

Sursă: Realitatea.net

TAROM a încheiat miercuri, 3 iunie, un protocol prin care prima sa aeronavă modernă Boeing 737 MAX va fi denumită după legendarul antrenor Mircea Lucescu, fost internațional și selecționer al echipei naționale de fotbal a României.

Documentul a fost semnat de soția și fiul marelui tehnician, Elena și Răzvan Lucescu, alături de directorul general TAROM, Bogdan Costaș, potrivit unui comunicat al companiei aeriene, citat de Agerpres.

Avionul Boeing 737 MAX va putra numele lui Mircea Lucescu

Boeing 737 MAX, considerată cea mai performantă aeronavă din dotarea TAROM, va purta astfel numele antrenorului care a cucerit titluri naționale în România, Turcia și Ucraina și a condus o echipă românească până în semifinalele cupelor europene.

„Tatăl meu a dedicat o viață întreagă fotbalului românesc și european. Faptul că numele lui va fi purtat de o aeronavă TAROM este un omagiu pe care familia noastră îl primește cu emoție și recunoștință. Sperăm că această aeronavă va călători mereu cu bine și va fi un simbol al performanței”, a declarat Răzvan Lucescu, citat în comunicat.

Noul Boeing 737 MAX „Mircea Lucescu” va intra în flota TAROM începând din această vară și va opera zboruri spre principalele capitale europene.