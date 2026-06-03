Ion Cristoiu, după victoria Realitatea Plus în instanță, în fața CNA: „Este un semnal că justiția și-a revenit, nu mai este un instrument”

Sursă: realitatea.net

Realitatea Plus a obținut o nouă victorie în fața CNA, după ce instanța a suspendat decizia de întrerupere a emisiei. În exclusivitate, analistul Realitatea Plus, Ion Cristoiu a comentat hotărârea judecătorilor, afirmând că aceasta indică revenirea independenței justiției și evidențiază ceea ce el consideră a fi "abuzurile" comise de CNA.

N-aș spune că este războiul puterii, eu spun că este al lor, eu nu știu de ce nu-i dați în judecată. Din nefericire pentru ei, mai există un balans, că asta este democrația.

Pe de altă parte, Ion Cristoiu crede că problema nu este una de sistem.

Nu cred că este vorba de sistem, ci de niște băieți care, prin venirea lui Vasile Bănescu, numit de Marcel Ciolacu, s-a dezechilibrat. De regulă, CNA avea toate culorile politice. S-a dezechilibrat înspre USR și ei acum sunt supărați pe Realitatea Plus. (…) După ce le-a fost suspendată decizia, s-a transformat deja într-un război personal. De-aia cineva trebuie să rezolve, numai instanța. Adică deja sunt abuzuri. (...) „În cazul de față, CNA are judecăți politice. Poți să spui: postul nu știu ce a zis, nu știu ce a făcut… Un post de televiziune, un site are voie să aibă și ipoteze și, potrivit teoriei mele, libertatea de exprimare.

Din această perspectivă, jurnalistul și istoricul consideră că decizia Curții de Apel București reprezintă un moment-cheie, un "semnal că justiția și-a revenit, nu mai este un instrument al unor instituții.”

Cristoiu acuză CNA de judecăți politice și de depășirea limitelor legale: