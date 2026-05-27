Accident grav în Sectorul 3 din București! Două mașini implicate, una s-a răsturnat la intersecția Liviu Rebreanu cu Ion Agârbiceanu

Un accident rutier spectaculos a avut loc în Sectorul 3, la intersecția dintre Bulevardul Liviu Rebreanu și strada Ion Agârbiceanu. Două autoturisme au fost implicate în impact, iar în urma coliziunii una dintre mașini s-a răsturnat pe carosabil.

Incidentul a atras imediat atenția trecătorilor și a șoferilor aflați în trafic, imaginile de la fața locului surprinzând autoturismul răsturnat în mijlocul intersecției.

Trafic blocat după impactul violent

Accidentul s-a produs într-o zonă intens circulată din Sectorul 3, iar circulația a fost îngreunată minute bune după producerea impactului. Martorii spun că cele două mașini s-au ciocnit puternic, iar una dintre ele s-a răsturnat în urma impactului.

La fața locului au intervenit echipaje de poliție, pompieri și ambulanțe pentru a acorda ajutor persoanelor implicate și pentru a securiza zona. În ambele autoturisme se aflau și copii minori.

Primele informații despre accident

Deocamdată, autoritățile nu au anunțat oficial cauza producerii accidentului. Polițiștii urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs coliziunea.

Martorii susțin că impactul a fost extrem de puternic, iar zgomotul s-a auzit în întreaga zonă. Mai multe persoane s-au oprit imediat pentru a vedea dacă victimele au nevoie de ajutor.

Accidentul a provocat blocaje temporare în trafic pe Bulevardul Liviu Rebreanu și pe străzile adiacente. Șoferii au fost nevoiți să circule cu dificultate până la eliberarea carosabilului și ridicarea mașinii răsturnate.

Poliția le recomandă conducătorilor auto să circule cu prudență și să respecte regulile de circulație, mai ales în intersecțiile aglomerate din Capitală.