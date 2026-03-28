Din primele informații, în evenimentul rutier au fost implicate un microbuz și un autoturism, iar în urma impactului, mijlocul de transport în comun s-a răsturnat pe o parte, blocând parțial circulația.

La fața locului au intervenit trei ambulanțe, dar și echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU).

Salvatorii au evaluat toate persoanele implicate, acordându-le îngrijiri medicale la fața locului.

Toate cele șapte persoane implicate în accident au fost conștiente și cooperante și au refuzat transportul la spital, după evaluarea medicală.