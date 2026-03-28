Este vorba despre amandină, una dintre cele mai iubite prăjituri din România. Deși este apreciată pentru gustul intens de cacao și textura sa însiropată, medicul avertizează că acest tip de desert, alături de alte prăjituri bogate în creme și sirop, poate avea efecte negative serioase asupra creierului atunci când este consumat frecvent.

De ce este amandina atât de periculoasă pentru creier

Potrivit explicațiilor oferite de Vlad Ciurea, problema nu este neapărat o prăjitură în sine, ci combinația de ingrediente pe care o conține. Amandina și alte deserturi similare conțin, de regulă, zahăr rafinat, grăsimi vegetale hidrogenate și numeroși aditivi alimentari.

Această combinație creează, în opinia specialistului, un adevărat „cocktail” nociv pentru creier. Aceste substanțe afectează microcirculația cerebrală, ceea ce înseamnă că fluxul de sânge către neuronii noștri poate fi perturbat. În timp, acest lucru duce la o funcționare mai slabă a celulelor nervoase și la accelerarea proceselor de îmbătrânire la nivel cerebral.

Mai mult, medicul atrage atenția că nu este vorba doar despre un impact asupra siluetei, așa cum ar crede mulți, ci despre efecte directe asupra sistemului nervos. Consumul frecvent al acestor prăjituri poate avea, în timp, consecințe serioase asupra sănătății cognitive.

Cum afectează zahărul rafinat neuronii

Unul dintre principalii „vinovați” identificați de specialist este zahărul rafinat. Acesta provoacă fluctuații bruște ale glicemiei, ceea ce înseamnă că organismul trece rapid de la un nivel ridicat de energie la unul scăzut.

Pentru creier, aceste oscilații sunt extrem de solicitante. Neuronii au nevoie de o sursă constantă și echilibrată de energie, nu de „vârfuri” și „căderi” bruște. În timp, aceste variații pot duce la epuizarea celulelor nervoase.

În plus, excesul de zahăr este asociat cu apariția inflamației la nivel cerebral. Aceasta poate afecta memoria, capacitatea de concentrare și poate duce la ceea ce mulți numesc „ceață mentală”.

Rolul grăsimilor și al aditivilor

Pe lângă zahăr, grăsimile de slabă calitate, în special cele hidrogenate, joacă și ele un rol important în deteriorarea sănătății creierului. Acestea pot perturba metabolismul neuronal și pot contribui la degradarea celulelor nervoase.

Aditivii alimentari, frecvent întâlniți în prăjiturile din comerț, completează acest tablou negativ. Deși sunt folosiți pentru a îmbunătăți gustul, textura sau durata de valabilitate, aceștia pot avea efecte cumulative asupra organismului, inclusiv asupra creierului.

Medicul Vlad Ciurea descrie aceste combinații drept „bombe chimice” pentru organism, subliniind că neuronii nu sunt adaptați să proceseze astfel de substanțe în mod constant.

Ce se întâmplă dacă le consumi frecvent

Consumul ocazional de dulciuri nu este neapărat periculos, însă problema apare atunci când aceste produse devin parte constantă din alimentație.

Potrivit specialistului, efectele pot deveni serioase pentru creier dacă astfel de prăjituri sunt consumate frecvent. Pe termen lung, acest obicei poate duce la accelerarea îmbătrânirii biologice la nivel celular și la scăderea performanțelor cognitive.

Printre efectele posibile se numără:

scăderea capacității de concentrare

afectarea memoriei

oboseală mentală

îmbătrânire prematură a creierului

Aceste schimbări nu apar peste noapte, dar în timp pot avea un impact semnificativ asupra calității vieții.

Ce recomandă medicul pentru un creier sănătos

În locul dulciurilor intens procesate, Vlad Ciurea recomandă surse mai naturale de energie. Creierul are nevoie de „combustibil” de calitate, nu de zahăr rafinat și grăsimi artificiale.

De exemplu, dulciurile naturale, precum fructele sau mierea, sunt mult mai potrivite pentru sănătatea creierului. Acestea oferă energie într-un mod echilibrat și nu provoacă aceleași fluctuații agresive ale glicemiei.

De asemenea, un stil de viață sănătos, care include somn suficient, mișcare și o alimentație echilibrată, este esențial pentru menținerea funcțiilor cognitive pe termen lung.

Amandina, un desert aparent inofensiv și extrem de iubit, poate deveni un pericol pentru sănătatea creierului dacă este consumată frecvent. Avertismentul lansat de Vlad Ciurea scoate în evidență un aspect important: nu doar cantitatea de alimente contează, ci și calitatea acestora.

Zahărul rafinat, grăsimile hidrogenate și aditivii alimentari pot transforma un simplu desert într-un factor de risc pentru creier. De aceea, moderația și alegerile conștiente sunt cheia.

Data viitoare când alegi o prăjitură, merită să te întrebi nu doar cât de gustoasă este, ci și ce efecte poate avea asupra sănătății tale pe termen lung, potrivit sursei.