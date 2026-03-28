”În ultimele ore, ca urmare a fenomenelor meteorologice severe manifestate prin precipitații abundente, grindină și intensificări puternice ale vântului, cu aspect de vijelie, în județul Teleorman s-au înregistrat mai multe situații de urgență care au necesitat intervenția promptă a pompierilor militari. Astfel, în localitatea Mârzănești, vântul puternic a produs pagube semnificative, distrugând acoperișul unei locuințe și mai multe solarii. Pompierii au intervenit pentru îndepărtarea elementelor de construcție desprinse, prevenind producerea altor situații de risc pentru cetățeni și bunurile acestora”, a precizat ISU Teleorman.

Potrivit reprezentanților instituției, în localitățile Drăgănești de Vede, Talpa Bâscoveni, Însurăței, Brebina, Albești și Cucuieți, pompierii au acționat pentru evacuarea apei acumulate în curți și gospodării, utilizând motopompele din dotarea subunităților de intervenție.

”În multe dintre aceste cazuri, acumulările de apă au fost favorizate de șanțurile și canalele colmatate, care au împiedicat scurgerea normală a apei. Pentru remedierea situației, autoritățile administrației publice locale au intervenit cu utilaje specifice, precum buldoexcavatoare, pentru deblocarea căilor de evacuare a apei”, au mai spus reprezentanții ISU Teleorman.

Totodată, pompierii militari teleormăneni rămân mobilizați, cu întreaga tehnică de intervenție din dotare, pentru a veni în sprijinul cetățenilor afectați, iar evoluția situației din teren este monitorizată permanent prin dispeceratul integrat ISU - Ambulanță, astfel încât intervențiile să fie realizate în cel mai scurt timp.