„Nu-mi face plăcere nici mie, nici colegilor din conducerea partidului să amenințăm de fiecare dată ca să putem să impunem ceva. Doar așa au înțeles, doar așa au venit la discuții la Parlament.

Nu-mi face plăcere să aflu pe surse despre acest program numit SAFE. Eu, ca președinte al Camerei Deputaților, al treilea om în stat, vă spun că nu știu nimic despre acest program, în afară de 4 miliarde din 16 care merg în mobilitate militară și se construiesc autostrăzi. Restul de 12 miliarde nu știm unde merg.

Și sunt bani luați cu împrumut, predați înapoi tot de poporul român, nu de Ilie Bolojan sau de Miruță. Și pot să înțeleg că de 1, 2, 3 miliarde mergem și facem, să spunem, shopping, dar de restul, 8-9 miliarde, trebuie să investim în industria de apărare”, a declarat Sorin Grindeanu.

