Șeful forțelor armate din Uganda, Muhoozi Kainerugaba, a transmis public că țara sa ar putea interveni militar în conflict, de partea Israelului.

Mesaj direct: „Alături de Israel!”

Într-o serie de postări publicate începând cu 24 martie, generalul ugandez a exprimat o poziție fermă, în care îmbină apelul la pace cu avertismente clare.

„Vrem ca războiul din Orientul Mijlociu să înceteze imediat. Lumea s-a săturat”, a transmis acesta.

Declarația a fost urmată de un mesaj mult mai tranșant:

„Dar orice discuţie care vizează distrugerea sau înfrângerea Israelului ne va atrage în război. Alături de Israel!”

Război în Orientul Mijlociu. Risc nuclear major în Iran: avertismentul Agenția Internațională pentru Energie Atomică.

Amenințare directă către Iran

Mesajele lui Kainerugaba au inclus și un avertisment explicit la adresa Iran, indicând posibilitatea unui răspuns militar în cazul unui atac.

„Dacă Teheranul ne-ar lovi cu rachete, am riposta cu propriile noastre rachete”

Declarațiile sale nu reprezintă însă, în mod oficial, poziția guvernului de la Kampala, chiar dacă influența sa politică este considerabilă, fiind fiul președintelui Yoweri Museveni, aflat la conducerea Ugandei din 1986.

Argumentul istoric invocat de Uganda

Generalul și-a justificat poziția prin relațiile istorice dintre Uganda și Israel, subliniind sprijinul acordat de statul israelian țării africane în anii ’80 și ’90.

În același timp, el a reiterat dreptul Israelului de a exista și de a se apăra, condamnând atacurile îndreptate împotriva acestuia.

Rădăcinile relației: operațiunea Entebbe

Legătura dintre cele două state are rădăcini mai vechi, unul dintre momentele definitorii fiind Operațiunea Entebbe din 1976.

Atunci, forțele speciale israeliene au intervenit pe aeroportul din Entebbe pentru a salva ostatici, într-o misiune care a rămas în istorie drept una dintre cele mai spectaculoase operațiuni militare.

În acest context, Kainerugaba a propus recent ridicarea unui monument în memoria lui Yoni Netanyahu, ofițerul israelian care și-a pierdut viața în timpul operațiunii, deși autoritățile ugandeze nu au confirmat oficial inițiativa.

Opoziția din Israel avertizează: armata este „împinsă la limită” în plin război