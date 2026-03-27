Hackerii iranieni au spart emailul directorului FBI. Zeci de poze pe care Kash Patel le-ar vrea ascunse, expuse online

Documente și fotografii din trecut, publicate online

Gruparea cunoscută sub numele de Handala a susținut că a reușit să obțină acces la datele personale ale lui Kash Patel și a distribuit pe internet mai multe fotografii și documente, scrie CTNews.

Printre materialele publicate se numără imagini vechi, în care acesta apare alături de un automobil de epocă sau fumând un trabuc, precum și documente care par să includă CV-uri și informații legate de activități profesionale și personale din urmă cu peste un deceniu.

Potrivit mesajelor grupului, ar fi fost făcute disponibile și arhive de emailuri care ar putea conține informații sensibile sau personale.

Reacții și confirmări parțiale

Un oficial familiarizat cu situația a confirmat, sub protecția anonimatului, că un cont de email personal asociat lui Kash Patel ar fi fost compromis. Momentul exact al atacului rămâne neclar.

Până la acest moment, FBI nu a oferit un comentariu oficial public, însă cazul este tratat cu seriozitate, având în vedere poziția ocupată de Patel.

Cine sunt hackerii Handala

Gruparea Handala este cunoscută ca fiind afiliată unor interese pro-iraniene și pro-palestiniene, fiind activă în mai multe operațiuni cibernetice cu impact internațional.

Recent, aceștia au revendicat un atac asupra unei companii americane din domeniul tehnologiei medicale, susținând că acțiunea a fost o formă de represalii pentru evenimente geopolitice din Orientul Mijlociu.

De asemenea, gruparea este considerată parte dintr-o rețea mai largă de actori cibernetici care operează în beneficiul unor interese statale, ceea ce amplifică gravitatea incidentului.

Legături cu atacuri și investigații anterioare

Departamentul de Justiție al Statelor Unite a făcut referiri recente la grupări de tipul Handala, în contextul unor operațiuni de securitate cibernetică. În unele cazuri, autoritățile americane au acționat împotriva unor domenii web asociate acestor activități.

De asemenea, în trecut au existat indicii că oficialii americani ar putea fi ținte ale unor campanii de hacking atribuite unor actori susținuți de Iran.

