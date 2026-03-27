Informații false despre o „operațiune secretă”

Potrivit mesajelor care au circulat online, aeronave de transport ar fi aterizat în ultimele zile la baza din Constanța, având la bord sute de militari americani răniți, care ar urma să fie distribuiți în spitale din România și din alte țări europene.

Ministrul Apărării a respins ferm aceste scenarii, catalogându-le drept „informații alarmiste și complet nefondate”.

Activitate normală la baza din Mihail Kogălniceanu

Radu Miruță a subliniat că activitatea din cadrul bazei se desfășoară în mod obișnuit, conform planificărilor stabilite, fără nicio situație de urgență medicală sau logistică.

Baza aeriană rămâne una dintre cele mai importante infrastructuri militare din regiune, fiind folosită în cadrul parteneriatelor strategice, însă fără evenimentele dramatice vehiculate online.

Scopul dezinformării: panică și neîncredere

Oficialul a atras atenția că astfel de informații false sunt menite să creeze confuzie în rândul populației și să afecteze încrederea în instituțiile statului, dar și în parteneriatele internaționale ale României.

„Este un tipar cunoscut, care apare ori de câte ori există interesul de a crea confuzie și neîncredere”, a transmis ministrul.

Apel la responsabilitate în mediul online

În contextul proliferării știrilor false, Radu Miruță a făcut apel la populație să verifice informațiile din surse oficiale înainte de a le distribui.

El a subliniat că fiecare distribuire a unei informații neverificate contribuie la amplificarea efectelor dezinformării.

În finalul mesajului său, ministrul Apărării a reafirmat poziția României ca partener serios și predictibil în cadrul alianțelor internaționale.

Potrivit acestuia, securitatea cetățenilor rămâne o prioritate, iar combaterea dezinformării este esențială pentru menținerea stabilității și încrederii publice.

