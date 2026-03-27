Liderul social-democrat Sorin Grindeanu a lansat un atac dur la adresa Executivului condus de Ilie Bolojan, semnalând o ruptură profundă în interiorul actualei majorități parlamentare. În cadrul unei întâlniri regionale desfășurate la Slatina, considerată „bazinul electoral numărul unu” al partidului, Grindeanu a transmis nemulțumirea profundă a colegilor din Oltenia, care par să excludă continuarea guvernării în formula actuală. Potrivit liderului PSD, partidul se află în fața unui moment decisiv, urmând ca pe 20 aprilie să organizeze o consultare internă de amploare pentru a stabili viitorul politic al formațiunii.

Cele trei scenarii de pe masa social-democraților

În fața membrilor de partid, Sorin Grindeanu a prezentat trei opțiuni strategice clare, subliniind că nu există alte alternative viabile în acest moment. Prima variantă ar fi rămânerea la guvernare sub mandatul premierului Ilie Bolojan, opțiune care pare însă tot mai puțin agreată de baza partidului. A doua cale luată în calcul este trecerea directă în opoziție, în timp ce a treia variantă vizează o reconfigurare radicală în interiorul coaliției. Deși Grindeanu a evitat să se antepronunțe înainte de finalizarea celor șapte întâlniri regionale rămase, acesta a recunoscut existența unui trend evident de respingere a actualei formule, alimentat în special de spiritul combativ al colegilor din Oltenia.

Critici la adresa premierului și ponderea PSD în Parlament

Un punct central al discursului său a fost subminarea rolului PSD în procesul decizional, în ciuda faptului că partidul deține 45% din ponderea locurilor în Parlament. Grindeanu a criticat deschis comportamentul lui Ilie Bolojan, susținând că acesta nu a acționat ca un adevărat lider al întregii coaliții. Liderul PSD a explicat că dialogul constructiv a dispărut, iar cel mai mare partid al coaliției este adesea ignorat, fiind forțat să recurgă la amenințări pentru ca propunerile sale să fie luate în seamă. Această dinamică, în care un singur partid de stânga trebuie să colaboreze cu trei partide de dreapta, a dus la o acumulare de frustrări legate de măsurile economice adoptate în ultimele zece luni.

Indicatorii economici și scăderea puterii de cumpărare

Analiza prezentată la Slatina a pus un accent puternic pe situația economică a țării, Grindeanu oferind cifre îngrijorătoare care reflectă, în opinia sa, eșecul actualei guvernări. El a punctat scăderea producției industriale cu 16% față de luna anterioară și diminuarea puterii de cumpărare a românilor cu 6% doar în cursul acestui an, pe fondul unei inflații care a atins pragul de 10%. Mesajul transmis premierului a fost unul direct: „Ilie, este despre economie, nu despre sărăcie”. Liderul PSD a recunoscut că și social-democrații poartă o parte din vină pentru direcția actuală, dar a insistat că stabilitatea politică nu trebuie confundată cu prosperitatea.

Stabilitatea guvernamentală versus modelul „Belarus sau Coreea de Nord”

În finalul intervenției sale, Sorin Grindeanu a demontat argumentul stabilității invocat frecvent pentru menținerea actualului Executiv. El a oferit exemple extreme, precum Belarus, Rusia sau Coreea de Nord, pentru a demonstra că stabilitatea fără prosperitate nu are nicio valoare pentru cetățeni. Deși formal guvernul este stabil în acest moment, liderul social-democrat a avertizat că PSD nu va continua să susțină o direcție greșită doar de dragul de a evita o criză politică. Decizia finală, care va influența decisiv configurația puterii în România, va fi luată de membrii partidului în cadrul referendumului din 20 aprilie.