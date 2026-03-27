Este vorba despre aproximativ 1.200 de acri (485 de hectare) de teren situat în apropiere de Maysville, deținut de familia Ida Huddleston. O companie anonimă din top Fortune 100, specializată în inteligență artificială, a dorit să cumpere aproape jumătate din proprietate pentru a construi un centru de date.

Fiica proprietarei, Delsia Bare, spune că suma oferită nu schimbă cu nimic decizia familiei.

„Bunicul meu, străbunicul meu și mulți alți membri ai familiei au trăit aici ani de zile, au plătit taxe pentru acest pământ și au hrănit o națiune cu ajutorul lui. Au cultivat chiar și grâu în timpul Marii Depresiuni și au menținut aprovizionarea cu pâine în Statele Unite, când oamenii nu aveau nimic altceva”, a spus ea.

O ofertă de zece ori peste valoarea pieței

Terenurile din comitatul Mason sunt evaluate la aproximativ 6.000 de dolari pe acru, ceea ce face ca oferta de 26 de milioane de dolari să fie de aproape zece ori mai mare decât valoarea obișnuită. Potrivit familiei, același investitor ar fi contactat și alți proprietari din zonă. Ida Huddleston respinge ideea că proiectul ar aduce beneficii economice comunității.

„Ne numesc fermieri bătrâni și proști, știți, dar nu suntem. Știm că atunci când mâncarea noastră este rară, pământul nostru dispare și nu avem apă, iar apoi mai este otrava aceea … Ei bine, ne-am săturat”, a declarat femeia de 82 de ani.

Aceasta a contestat și promisiunile legate de locuri de muncă și dezvoltare economică.

„Sunt niște mincinoși. Este o înșelătorie”.

Delsia Bare a comparat legătura cu pământul cu cea a personajului Scarlett O’Hara din romanul „Pe aripile vântului”, conform presei straine.

„Spiritul ei nu a murit niciodată. Exact așa este și pentru mine aici”, a spus ea. „Atât timp cât sunt pe acest pământ, cât timp mă hrănește și are grijă de mine, nimic nu mă poate distruge”.

Crește interesul pentru centrele de date

Potrivit unor analize din domeniu, suprafața medie a terenurilor cumpărate pentru centre de date a ajuns la 224 de acri, în creștere semnificativă față de 2022. În același timp, aproximativ 40 de state americane oferă stimulente fiscale pentru a atrage astfel de investiții.