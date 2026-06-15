Proteste violente înaintea Summitului G7: mii de manifestanți au ieșit în stradă. Ana-Maria Păcuraru transmite în exclusivitate de la cea mai importantă reuniune mondială

Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 iun. 2026, 11:05

Proteste violente au avut loc înaintea summitului G7. Jurnalista Realitatea PLUS Ana Maria Păcuraru este singurul jurnalist din România invitat de Casa Albă la summitul G7 și transmite în exclusivitate ce se întâmplă la cea mai importată reuniune.

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