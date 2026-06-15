Advertising
Advertising
Extern· 1 min citire
Proteste violente înaintea Summitului G7: mii de manifestanți au ieșit în stradă. Ana-Maria Păcuraru transmite în exclusivitate de la cea mai importantă reuniune mondială
Summit G7 / Foto captură
Proteste violente au avut loc înaintea summitului G7. Jurnalista Realitatea PLUS Ana Maria Păcuraru este singurul jurnalist din România invitat de Casa Albă la summitul G7 și transmite în exclusivitate ce se întâmplă la cea mai importată reuniune.
Citește și
- 23:49Ana Maria Păcuraru, singurul jurnalist român invitat de Casa Albă la Summitul G7, transmisiune specială pentru "Culisele Statului Paralel" - VIDEO
- 23:40 Tragedie pe Marea Adriatică: patru turiști cehi și-au pierdut viața după coliziunea dintre un catamaran și un velier în largul Croației
- 23:38Tulsi Gabbard aruncă bomba: SUA finanțează laboratoare în peste 30 de țări, inclusiv Ucraina. Patogeni periculoși pot oricând scăpa și infecta populația - VIDEO
- 23:21Profesor condamnat pentru moartea fiului adoptiv. Copilul de doar 17 luni ar fi fost supus unor abuzuri repetate
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News