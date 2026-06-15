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Trump amenință Franța cu tarife de 100% pentru vinuri și șampanie înaintea summitului G7

Donald Trump, președintele SUA

Donald Trump, președintele SUA

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 iun. 2026, 11:35

Președintele SUA Donald Trump a avertizat că va impune tarife de 100% pentru vinurile și șampania franțuzești dacă Franța nu renunță la taxa de 3% aplicată marilor companii de tehnologie americane.

„I-am cerut președintelui Macron să nu taxeze companiile americane, iar dacă o face, nu am de ales decât să impun un tarif de 100% pentru toate șampaniile și toate vinurile care vin din Franța”, a declarat Trump pentru New York Post.

Trump îi cere lui Macron să nu mai taxele companiile americane

„Tot ce trebuie să facă este să elimine taxa pe vânzări, și nu ar mai fi supus unei astfel de presiuni”, a adăugat liderul de la Casa Albă.

Declarațiile președintelui Donald Trump vin înaintea summitului G7, care se desfășoară în perioada 15–17 iunie la Evian-les-Bains, în Franța, pe fondul unor tensiuni comerciale tot mai accentuate între Washington și aliații săi europeni.

Companiile americane, taxate de legea franceză cu 3%

Legea franceză privind taxarea serviciilor digitale, votată în 2019, impune o cotă de 3% asupra veniturilor brute pe care marile companii tech le obțin pe teritoriul Franței, vizând inclusiv giganți americani precum Amazon, Meta și Alphabet. Washington consideră că această taxă dezavantajează în mod nejustificat firmele din SUA.

Industria vinicolă franceză are, însă, mult de pierdut într-un eventual conflict comercial: piața americană absoarbe aproximativ 20% din exporturile globale de vin ale Franței, reprezentând vânzări de circa 2 miliarde de dolari pe an.

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