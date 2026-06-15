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Extern· 2 min citire
Trump amenință Franța cu tarife de 100% pentru vinuri și șampanie înaintea summitului G7
Donald Trump, președintele SUA
Președintele SUA Donald Trump a avertizat că va impune tarife de 100% pentru vinurile și șampania franțuzești dacă Franța nu renunță la taxa de 3% aplicată marilor companii de tehnologie americane.
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