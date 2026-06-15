Scandal uriaș în familia regală a Norvegiei. Fiul prințesei Mette-Marit, condamnat la 4 ani de închisoare pentru viol

Marius Borg Høiby, fiul cel mare al prințesei moștenitoare Mette-Marit a Norvegiei, a fost condamnat la patru ani de închisoare. Decizia a fost pronunțată luni de Tribunalul Districtual din Oslo.
Bărbatul de 29 de ani a fost găsit vinovat pentru două acuzații de viol. În același timp, instanța l-a achitat pentru alte două acuzații de viol. Hotărârea nu este definitivă, iar Marius Borg Høiby are dreptul să facă apel.
Marius Borg Høiby, condamnat pentru două acuzații de viol
Instanța din Oslo l-a achitat pentru alte două acuzații
Marius Borg Høiby a fost acuzat că ar fi agresat sexual patru femei, între anii 2018 și 2024. Potrivit anchetatorilor, victimele dormeau sau nu se puteau apăra în momentele în care ar fi avut loc faptele.
Instanța l-a găsit vinovat pentru două dintre acuzațiile de viol. Pentru celelalte două, el a fost achitat. Høiby a negat acuzațiile grave, dar a recunoscut unele fapte mai puțin grave.
Procurorii ceruseră o pedeapsă mai mare
În total, Marius Borg Høiby s-a confruntat cu zeci de acuzații penale. Printre acestea s-au numărat acuzații de viol, violență, amenințări, abuz, infracțiuni legate de droguri și încălcarea unui ordin de restricție.
Procurorii ceruseră o pedeapsă de peste șapte ani de închisoare. Avocații apărării au cerut achitarea pentru acuzațiile de viol și o pedeapsă mai mică pentru faptele pe care acesta le-a recunoscut.
Procesul a durat șase săptămâni
Procesul s-a desfășurat la Oslo și a durat șase săptămâni. În fața instanței au fost audiate mai multe persoane, iar procurorii au prezentat probe din dosar.
Printre probe s-au numărat mesaje, imagini și videoclipuri găsite în telefonul mobil al lui Marius Borg Høiby. Cazul a fost urmărit cu atenție în Norvegia și în presa internațională, din cauza legăturii acestuia cu familia regală.
Marius Borg Høiby nu are titlu regal
Marius Borg Høiby este fiul prințesei moștenitoare Mette-Marit dintr-o relație anterioară căsătoriei acesteia cu prințul moștenitor Haakon. Deși a crescut în apropierea familiei regale, el nu are titlu regal și nu are atribuții oficiale.
Prințul Haakon este moștenitorul tronului Norvegiei. Cazul a atras atenția și pentru că a venit într-un moment dificil pentru familia regală, pe fondul problemelor de sănătate ale prințesei moștenitoare.
Prințesa Mette-Marit nu este acuzată în acest dosar
Familia regală a fost din nou în atenția publică
În ultimele luni, numele prințesei Mette-Marit a apărut în mai multe discuții publice, inclusiv în legătură cu vechi contacte ale sale cu Jeffrey Epstein. Ea și-a cerut scuze public pentru acea asociere și a spus că a dat dovadă de o judecată greșită.
Prințesa moștenitoare nu este acuzată de nicio faptă ilegală în acest dosar. Cazul îl privește pe Marius Borg Høiby, care rămâne în centrul procesului penal după condamnarea pronunțată de instanța din Oslo.