Scandal uriaș în familia regală a Norvegiei. Fiul prințesei Mette-Marit, condamnat la 4 ani de închisoare pentru viol

Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 iun. 2026, 11:11

Marius Borg Høiby, fiul cel mare al prințesei moștenitoare Mette-Marit a Norvegiei, a fost condamnat la patru ani de închisoare. Decizia a fost pronunțată luni de Tribunalul Districtual din Oslo.

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