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Putin i-a transmis urări lui Xi Jinping de ziua sa, după ce ieri l-a felicitat și pe Donald Trump

Putin

Putin

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 iun. 2026, 14:04

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, i-a adresat luni un mesaj de felicitare omologului său chinez, Xi Jinping, cu ocazia împlinirii vârstei de 73 de ani. Gestul vine la o zi după ce liderul de la Kremlin i-a transmis urări similare președintelui american Donald Trump, care și-a sărbătorit duminică cea de-a 80-a aniversare, potrivit agenției EFE.

În mesajul său, Putin s-a adresat liderului chinez folosind formula „dragă prietene” și i-a transmis felicitări sincere cu ocazia zilei de naștere. Totodată, președintele rus a evidențiat influența și prestigiul de care Xi Jinping se bucură atât în China, cât și în rândul comunităților chineze din afara țării.

Liderul de la Kremlin a lăudat progresele înregistrate de China în ultimii ani, subliniind dezvoltarea economică, socială și tehnologică a statului asiatic sub conducerea lui Xi Jinping, aflat la putere din 2012. Potrivit lui Putin, aceste realizări au contribuit la consolidarea rolului Chinei pe scena internațională.

Referindu-se la relațiile dintre Moscova și Beijing, președintele rus a remarcat nivelul ridicat al cooperării dintre cele două țări și continuarea dialogului strategic în multiple domenii. El a afirmat că parteneriatul ruso-chinez servește intereselor ambelor popoare și susține construirea unei ordini mondiale multipolare.

Putin a amintit și întâlnirea pe care a avut-o luna trecută cu Xi Jinping la Beijing, apreciind că aceasta a confirmat evoluția pozitivă a colaborării bilaterale și a relației strategice dintre cele două state.

Cu o zi înainte, liderul rus i-a transmis felicitări și președintelui american Donald Trump, care a împlinit 80 de ani, descriindu-l drept o persoană „strălucită și extraordinară”.

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