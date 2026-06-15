Putin i-a transmis urări lui Xi Jinping de ziua sa, după ce ieri l-a felicitat și pe Donald Trump

Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 iun. 2026, 14:04

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, i-a adresat luni un mesaj de felicitare omologului său chinez, Xi Jinping, cu ocazia împlinirii vârstei de 73 de ani. Gestul vine la o zi după ce liderul de la Kremlin i-a transmis urări similare președintelui american Donald Trump, care și-a sărbătorit duminică cea de-a 80-a aniversare, potrivit agenției EFE.

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