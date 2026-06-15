Advertising
Advertising
Extern· 2 min citire
Reacția Patriarhiei Române, după atacul asupra Mănăstirii Lavra Pecerska: ”O pierdere pentru întreaga creştinătate"
FOTO: Colaj Realitatea.NET
Patriarhia Română a reacționat luni, după atacul rusesc care a devastat Mănăstirea Lavra Pecerska din Kiev, unul dintre cele mai importante centre ale spiritualităţii ortodoxe şi monument înscris în patrimoniul mondial UNESCO, subliniind că orice atingere adusă unui lăcaş de cult şi unui monument de o asemenea valoare reprezintă o pierdere pentru întreaga creştinătate.
Citește și
- 23:49Ana Maria Păcuraru, singurul jurnalist român invitat de Casa Albă la Summitul G7, transmisiune specială pentru "Culisele Statului Paralel" - VIDEO
- 23:40 Tragedie pe Marea Adriatică: patru turiști cehi și-au pierdut viața după coliziunea dintre un catamaran și un velier în largul Croației
- 23:38Tulsi Gabbard aruncă bomba: SUA finanțează laboratoare în peste 30 de țări, inclusiv Ucraina. Patogeni periculoși pot oricând scăpa și infecta populația - VIDEO
- 23:21Profesor condamnat pentru moartea fiului adoptiv. Copilul de doar 17 luni ar fi fost supus unor abuzuri repetate
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News