Reacția Patriarhiei Române, după atacul asupra Mănăstirii Lavra Pecerska: ”O pierdere pentru întreaga creştinătate"

Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 iun. 2026, 11:16

Patriarhia Română a reacționat luni, după atacul rusesc care a devastat Mănăstirea Lavra Pecerska din Kiev, unul dintre cele mai importante centre ale spiritualităţii ortodoxe şi monument înscris în patrimoniul mondial UNESCO, subliniind că orice atingere adusă unui lăcaş de cult şi unui monument de o asemenea valoare reprezintă o pierdere pentru întreaga creştinătate.

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