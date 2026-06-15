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Reacția Patriarhiei Române, după atacul asupra Mănăstirii Lavra Pecerska: ”O pierdere pentru întreaga creştinătate"

FOTO: Colaj Realitatea.NET

FOTO: Colaj Realitatea.NET

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 iun. 2026, 11:16

Patriarhia Română a reacționat luni, după atacul rusesc care a devastat Mănăstirea Lavra Pecerska din Kiev, unul dintre cele mai importante centre ale spiritualităţii ortodoxe şi monument înscris în patrimoniul mondial UNESCO, subliniind că orice atingere adusă unui lăcaş de cult şi unui monument de o asemenea valoare reprezintă o pierdere pentru întreaga creştinătate.

”O pierdere pentru întreaga creştinătate şi pentru patrimoniul universal al umanităţii”

Patriarhia Română a reacționat luni, după atacul rusesc care a devastat Mănăstirea Lavra Pecerska din Kiev, unul dintre cele mai importante centre ale spiritualităţii ortodoxe şi monument înscris în patrimoniul mondial UNESCO,

"Orice atingere adusă unui lăcaş de cult şi unui monument de o asemenea valoare religioasă, istorică şi culturală reprezintă o pierdere pentru întreaga creştinătate şi pentru patrimoniul universal al umanităţii. Ne rugăm lui Dumnezeu pentru încetarea violenţelor, pentru restabilirea păcii, pentru protejarea vieţilor omeneşti şi pentru conservarea patrimoniului spiritual şi cultural aflat în calea conflictelor armate", a transmis Patriarhia Română într-un comunicat.

Lavra Pecerska din Kiev, un simbol al istoriei spirituale şi culturale a Ucrainei, a luat foc în urma unui atac aerian rus asupra capitalei ucrainene, au declarat autorităţile locale care le-au cerut oamenilor să se adăpostească.

Emmanuel Macron: ”Nimic nu justifică acest atac împotriva patrimoniului nostru universal”

La rândul său, președintele Franței, Emmanuel Macron, a denunțat atacul rusesc asupra lăcașului de cult care face parte din patrimoniul universal.

„Nimic nu justifică. La fel ca războiul de agresiune pe care Rusia îl poartă împotriva Ucrainei de mai bine de 4 ani, nimic nu justifică acest atac împotriva patrimoniului nostru universal.Franţa este gata să coopereze cu autorităţile ucrainene responsabile de patrimoniu ” a denunţat luni preşedintele Emmanuel Macron, pe X.

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