Rusia respinge acuzațiile privind lovirea Lavrei Pecerska din Kiev și susține că mănăstirea ar fi fost avariată de o rachetă Patriot

Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 iun. 2026, 12:59

Rusia susține că nu a lovit mănăstirea Lavra Pecerska din Kiev în timpul atacului aerian lansat în noaptea de duminică spre luni asupra capitalei ucrainene. Moscova afirmă că lăcașul religios ar fi fost avariat de o rachetă Patriot, folosită de apărarea aeriană a Ucrainei.

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