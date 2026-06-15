Rusia respinge acuzațiile privind lovirea Lavrei Pecerska din Kiev și susține că mănăstirea ar fi fost avariată de o rachetă Patriot

Rusia susține că nu a lovit mănăstirea Lavra Pecerska din Kiev în timpul atacului aerian lansat în noaptea de duminică spre luni asupra capitalei ucrainene. Moscova afirmă că lăcașul religios ar fi fost avariat de o rachetă Patriot, folosită de apărarea aeriană a Ucrainei.
Mănăstirea Lavra Pecerska, aflată în Patrimoniul Mondial UNESCO, a luat foc în timpul atacului. Ucraina și mai multe țări occidentale au acuzat Rusia că a lovit complexul religios, însă Ministerul rus al Apărării respinge aceste acuzații.
Rusia susține că atacul din Kiev a vizat fabrici militare
Moscova spune că nu atacă infrastructura civilă
Ministerul Apărării din Rusia a transmis că atacul din timpul nopții ar fi vizat facilități de producție de drone din Kiev. Potrivit Moscovei, armata rusă nu ar fi planificat și nu ar fi executat lovituri asupra unor obiective civile.
„Forţele armate ale Federaţiei Ruse nu planifică şi nu efectuează atacuri împotriva infrastructurii civile”, a declarat Ministerul Apărării într-un comunicat.
Atacul aerian asupra Kievului a fost descris drept cel mai intens din ultimele două săptămâni. În urma loviturilor, Lavra Pecerska a fost afectată de incendiu, iar imaginile cu fumul ridicându-se din zona mănăstirii au provocat reacții puternice.
Moscova dă vina pe o rachetă Patriot
Rusia afirmă că avariile produse la complexul religios ar fi fost provocate de o rachetă din sistemul american de apărare aeriană Patriot. Ministerul rus al Apărării susține că racheta ar fi putut funcționa defectuos.
Moscova a mai afirmat că o posibilă explicație ar fi legată de faptul că țările occidentale ar fi furnizat Ucrainei rachete cu termen de valabilitate expirat.
„Conform rapoartelor confirmate, complexul de clădiri de la Lavra Kiev-Pecherska a fost lovit de o rachetă din sistemul american de apărare aeriană Patriot. Un posibil motiv pentru funcţionarea defectuoasă a acestui sistem ar putea fi faptul că ţările occidentale au furnizat regimului de la Kiev rachete expirate”, a afirmat acesta.
Ucraina și statele occidentale acuză Rusia
Ucraina a acuzat Rusia că a lovit mănăstirea istorică din Kiev în timpul atacului aerian. Mai multe țări occidentale au susținut aceeași poziție și au condamnat atacul asupra capitalei ucrainene. De cealaltă parte, Rusia respinge acuzațiile și spune că obiectivele vizate au fost legate de producția militară. Până acum, cele două părți prezintă versiuni diferite despre modul în care Lavra Pecerska a fost avariată.
Lavra Pecerska din Kiev este monument UNESCO
Mănăstirea este unul dintre cele mai importante locuri religioase din Ucraina
Lavra Pecerska din Kiev este una dintre cele mai cunoscute mănăstiri din Ucraina și face parte din Patrimoniul Mondial UNESCO. Complexul are o mare importanță religioasă, istorică și culturală. Incendiul izbucnit în timpul atacului a readus în atenție riscurile la care sunt expuse monumentele istorice în timpul războiului. Autoritățile urmează să stabilească amploarea pagubelor produse la complexul religios.