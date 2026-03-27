UPDATE 15:20 - Rebelii houthi din Yemen avertizează că s-ar putea alătura Iranului în război

Rebelii houthi din Yemen, susţinuţi de Iran, sunt pregătiţi să se alăture războiului în sprijinul Iranului, dacă SUA şi Israelul îşi intensifică atacurile, a declarat un oficial al guvernului houthi pentru CNN.

Anterior, rebelii houthi din Yemen au perturbat transportul maritim prin Bab al-Mandab, atacând nave comerciale în strâmtoare şi în Marea Roşie şi provocând haos comercial.

Gruparea din Yemen nu s-a alăturat încă războiului pentru a sprijini Iranul, în ciuda faptului că unii analişti se aşteptau să facă acest lucru.

„Yemenul, sub conducerea Ansaruallah (referire la Houthi), se va alătura pentru a sprijini Iranul. Avem o responsabilitate religioasă, morală şi umanitară de a face acest lucru”, a declarat subsecretarul Ministerului Informaţiilor, Mohammed Mansour, într-un comunicat trimis de minister către CNN prin SMS. El a adăugat că momentul depinde de „evaluările forţelor armate”, precum şi de consultările cu Teheranul şi reprezentanţii săi.

„Dacă Washingtonul şi aliaţii săi se grăbesc să escaladeze situaţia împotriva Iranului, Yemenul îi va devansa prin intervenţie”, a spus Mansour, menţionând că închiderea Strâmtorii Bab al-Mandab de pe coasta Yemenului – un punct strâmt care leagă Marea Roşie de rutele maritime globale – este o „opţiune viabilă”.

„Consecinţele vor fi suportate de agresorii americani şi israelieni, precum şi de capitalele complice şi tăcute”, a ameninţat oficialul houthi.

UPDATE 14:35 - Tensiuni în Orientul Mijlociu: Israelul pregătește lovituri mai dure împotriva Iranului

Ministrul israelian al apărării, Israel Katz, a avertizat vineri că Israelul va „intensifica” atacurile asupra Iranului pentru a pune capăt lansărilor de rachete asupra ţării sale, în timp ce Statele Unite şi Pakistanul s-ar pregăti de negocieri directe în Pakistan, potrivit ministrului german de externe, citat de Le Figaro.

„Prim-ministrul Benjamin Netanyahu şi cu mine am avertizat regimul terorist iranian să înceteze lansarea de rachete asupra populaţiei civile din Israel. În ciuda avertismentelor, atacurile continuă; prin urmare, loviturile asupra Iranului se vor intensifica şi se vor extinde”, a declarat Katz într-o înregistrare video, precizând că Iranul va plăti „un preţ mare”, în ciuda eforturilor aparente ale preşedintelui american Donald Trump de a pune capăt ostilităţilor.

Anunţul său a venit după ce Forţele de Apărare ale Israelului (IDF) au anunţat mai devreme în cursul zilei că forţele aeriene israeliene au bombardat un centru iranian importantă de producţie a rachetelor navale şi a minelor, precum şi fabrici de rachete balistice şi sisteme de apărare aeriană.

Liderul opoziţiei israeliene a acuzat joi guvernul lui Benjamin Netanyahu, în cea de-a 27-a zi a războiului din Orientul Mijlociu declanşat de Israel şi Statele Unite, că duce ţara către un „dezastru de securitate” din cauza insuficienţei soldaţilor activi, relatează AFP.

UPDATE 11:00- Atac cu drone asupra principalului port din Kuweit

Principalul port comercial din Kuweit a fost ţinta unui atac cu drone inamice, vineri dimineață, au anunţat autorităţile portuare.

Atacul asupra portului Shuwaikh a provocat pagube materiale, dar nu a făcut victime, au precizat acestea într-un comunicat publicat pe X.

Un al doilea port, în construcţie şi situat în nordul emiratului, a fost de asemenea vizat, a anunţat ulterior Ministerul Lucrărilor Publice.

Potrivit acestei surse, portul Mubarak al-Kabeer a fost lovit vineri dimineaţa devreme de drone şi rachete care au provocat, şi în acest caz, pagube materiale, dar nu au făcut victime.

UPDATE 10:20 - Moscova a solicitat o reuniune cu uşile închise a Consiliului de Securitate al ONU pe tema războiului din Iran

Consiliul de Securitate al ONU se va reuni vineri, cu uşile închise, la cererea Moscovei, pentru a discuta despre războiul declanşat de Statele Unite şi Israel împotriva Iranului începând cu 28 februarie, potrivit unui reprezentant rus citat de agenţia TASS, preluată de AFP.

UPDATE 7:40 - AIEA avertizează asupra unui „accident radiologic major” dacă atacurile din apropierea centralei nucleare continuă

Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) face apel la „reținere maximă” pentru a evita un accident nuclear în Iran, transmite BBC.

Avertismentul vine după un atac raportat în apropierea Centrala Nucleară Bushehr, situată în sud-vestul Iranului, marți.

„Având în vedere că este o centrală nucleară operațională, cu o cantitate mare de material nuclear, directorul general Rafael Mariano Grossi avertizează că avarierea instalației ar putea duce la un accident radiologic major, care ar afecta o zonă extinsă din Iran și nu numai”, se arată într-un comunicat al agenției ONU.

UPDATE 7:20 - Trump ia în calcul trimiterea a încă 10.000 de militari în Orientul Mijlociu - PRESĂ

Președintele SUA, Donald Trump, analizează posibilitatea de a trimite încă 10.000 de militari terestri în Orientul Mijlociu, scrie The Wall Street Journal (WSJ), conform BBC.

Potrivit publicației menționate, această desfășurare de forțe americane ar avea scopul de a-i oferi lui Trump „mai multe opțiuni militare, în timp ce ia în calcul negocieri de pace cu Teheranul”.

Forțele ar include, cel mai probabil, infanterie și vehicule blindate și s-ar adăuga celor 5.000 de pușcași marini americani deja desfășurați în regiune.

Pentru moment nu este clar unde anume ar urma să fie trimiși acești militari. BBC a contactat Casa Albă și Pentagonul pentru comentarii.