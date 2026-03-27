UPDATE 14:10 - Robert Fico: „Avem o problemă comună: prețul energiei electrice”

„Domnule prim-ministru, vă mulțumesc pentru ospitalitate de care dați dovadă, pentru cuvintele frumoase despre slovaci, suntem un popor mândru, dar știm să ne blocăm și luptăm pentru lucruri care sunt conexe cu suveranitatea nostră și de aceea apreciez că am discutat despre anumite probleme de acest caracter. Ar trebui să mă duc în timp foarte mult ca să caracterizez relațiile bilaterale româno-slovace”, a spus premierul slovac Robert Fico în cadrul conferinței comune de presă.

„Noi apreciem ce importanță acordați minorității slovace, sunt cetățeni loiali ai României care și-au păstrat identitatea slovacă. Trebuie să mulțumesc și pentru contribuția pe care ați avut-o la eliberarea Slovaciei (…) Vrem să fiți parteneri OSCE, noi considerăm apartenența foarte importantă.

„Agenda UE ne blochează și nu ne lasă timp pentru proiecte bilaterale”

Ce consider cel mai important aspect al acestei întâlniri: Agenda pe care o avem în UE este atât de grea și solicitantă și ne perturbă atât de mult încât nu mai avem timp pentru relații bilaterale și din cauza asta pierdem oportunități extrem de mari. Cifra de afaceri pe care o avem este de 5 miliarde, dar de ce nu poate fi 7, de ce nu poate fi 8? Pentru că nu avem timp pentru noi, pentru că o mare parte a atenție noastre se concentrează pe Bruxelles pe teme care ne blochează și nu ne dau timp să ne dedicăm proiectelor bilaterale. Domnule prim-ministru, și dvs trebuie să rezolvați o serie de întrebări pragmatice. Sperăm că agenda dvs de lucru vă va permite să ajungeți în Bratislava.

În cooperarea bilaterală, am putea atinge mult mai mult. Primul punct pe care ne concentrăm este lupta pentru interesele comune în UE. Avem o politică economică comună: diminuarea diferențor în UE. Astea ne leagă.

Avem o problemă comună: prețul energiei electrice. Eu sunt foarte nesiguri de cum s-a pus Comisia Europeană față de acest aspect. Cel mai urgent program este prețul energiei electrice și aștept ca Comisia Europeană să vină cu o propunere urgentă. Aici, împreună cu România, putem crea o presiune mult mai mare asupra UE ca propunerile să vină cât mai repede, să fie cât mai concrete și am stabilit că, în principiu și cel mai simplu pas, este să facem un sistem în reforma sistemului ETS, adică sistemul emisiilor, certificărilor de emisii, care influențează prețul energiei electrice.

Mulțumiri pentru soldații staționați în Slovacia

Domnule premier, vă mulțumesc pentru acei soldați care sunt staționați în Slovacia. Urmărim cu interes proiectul Neptun Deep. Noi am spus că dacă România va exporta, Slovacia este dispusă să îi dea infrastructură", a transmis acesta.

UPDATE 14:00 Ilie Bolojan: Cooperarea economică este una dintre bazele relației noastre

„Discuțiile noastre de astăzi au arătat că relația dintre România și Slovacia este una solidă, construită pe legături istorice, culturale și economice puternice”, a declarat Ilie Bolojan.

„Am abordat cu domnul Fico atât teme legate de cooperarea bilaterală, cât și cele privind situația de securitatea din regiuni, inclusiv din persepectiva apartenenței noastre comune la UE și NATO. Cooperarea economică este una dintre bazele relației noastre. În ultimii 10 ani, comerțul bilateral s-a dublat, iar pentru anul 2025 estimăm un nivel de aproximativ 4,8 miliarde de euro. Trebuie să valoricăm mai bine oportunitățile existe, inclusiv cele europene pentru a dezvolta comerțul și ivestițiile reciproce.

„Conectivitatea rutieră va fi mai bună prin proiectul Via Carpathia”

Conectivitatea rutieră dintre țările noastre va fi mai bună prin realizarea proiectului Via Carpathia, un coridor strategic care leagă nordul de sudul Europei, și este esențial să grăbim finalizarea lucrărilor.

În apărare, rămânem angajați în consolidarea prezenței NATO pe Flancul Estic și la Marea Neagră. O dovadă în acest sens este participarea militarilor români la Grupul de Luptă Multinațional NATO din Slovacia.

Vedem, de asemenea, oportunități în dezvoltarea de parteneriate tehnologice în industria de apărare. Miniștrii apărării au stabilit un proiect comun în aceste sens. I-am prezentat domnului prim-ministru poziția noastră privind războiul din Ucraina, ca urmare a agresiunii Rusiei, și ce efecte are asupra României și a Republicii Moldova. Am abordat și situația din Orientul Mijlociu. Blocarea transportului maritim în Strâmtoarea Ormuz reprezintă o amenințare pentru securitatea internațională și pentru economia mondială, prin efectele asupra piețelor energetice globale.

„Rămânem angajați în consolidarea prezenței NATO pe Flancul Estic și la Marea Neagră”

Prioritatea noastră rămâne siguranța cetățenilor noștri și luarea măsurilor necesare pentru ca impactul acestui conflict asupra prețurilor la energie să fie cât mai redus.

Astăzi, am semnat un memorandum privind cooperarea culturală, care va duce la mai multe colaborări între instituții, schimburi de artiști și experți, proiecte comune și participări la târguri și festivaluri. În același timp, avem în desfășurare Programul de cooperare în educație, care susține proiectele comune și schimburile academice. Discuțiile de astăzi, care vor continua la Oradea cu o întâlnire a comunității slovace din vestul României, ne duc mai departe atât în relația bilaterală, cât și în coordonarea la nivel regional și european.

Vreau să-i mulțumesc pentru sprijinul pe care Slovacia o acordă comunității române în Slovacia, resectul pe care l-a avut față de România. Sunt convins că buna colaborare între țările nostre va continua și pe viitor”, a afirmat premierul României.

Agenda discuțiilor

Agenda anunțată de Guvern include o întrevedere tete-a-tete între cei doi premieri, urmată de discuții în plenul delegațiilor, în cadrul unui dejun oficial de lucru. În cadrul vizitei, cei doi oficiali vor participa și la ceremonia de semnare a unui memorandum de înțelegere privind cooperarea dintre ministerele Culturii din România și Slovacia, document cu valabilitate de cinci ani.

Vizită la Oradea și întâlnire cu comunitatea slovacă

După-amiază, Ilie Bolojan și Robert Fico se vor deplasa la Oradea, unde vor avea o întâlnire cu reprezentanții comunității slovace din România. Discuțiile sunt orientate spre sprijinirea identității culturale și a proiectelor comunitare.

Dialog la Palatul Cotroceni

În cursul dimineții, premierul slovac a fost primit la Palatul Cotroceni de președintele României, Nicușor Dan, pentru discuții privind cooperarea bilaterală și situația regională.

