Presiuni, amenințări și bani ceruți constant

Potrivit informațiilor reținute de instanță, conflictul dintre cei doi adolescenți nu este unul recent. Totul ar fi început încă de la începutul anului școlar, când elevul mai mare ar fi început să-l intimideze pe colegul său.

În timp, situația a degenerat. Tânărul de 17 ani i-ar fi cerut în mod repetat bani victimei, iar presiunile ar fi devenit din ce în ce mai agresive. Sumele solicitate ar fi crescut treptat, iar refuzul ar fi fost întâmpinat cu amenințări și intimidări constante.

Ancheta indică faptul că nu a fost vorba despre incidente izolate, ci despre un comportament repetat, care a creat un climat de frică permanentă pentru elevul de 15 ani.

Violențele au escaladat periculos

Începând cu luna ianuarie, lucrurile ar fi scăpat complet de sub control. Agresiunile psihologice s-ar fi transformat în acte de intimidare directă, unele dintre ele având loc chiar în incinta școlii.

Un moment extrem de grav a fost acela în care adolescentul de 17 ani ar fi venit la cursuri având asupra sa un cuțit, cu intenția de a-și speria colegul. Acest episod a schimbat radical percepția asupra cazului, transformându-l dintr-un conflict între elevi într-o problemă de siguranță publică.

Situația a ieșit la iveală în urma unei sesizări anonime ajunse la conducerea liceului. Directorul unității de învățământ a anunțat imediat poliția, declanșând intervenția autorităților.

Arest preventiv și anchetă în desfășurare

În paralel, familia elevului agresat a depus o plângere oficială. În urma cercetărilor, adolescentul de 17 ani a fost reținut și ulterior arestat preventiv pentru tâlhărie și port de obiecte periculoase.

Pentru moment, acesta va rămâne în arest cel puțin 30 de zile, în timp ce ancheta continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-au produs faptele.

Ordin de protecție pe un an

Pe lângă măsurile penale, instanța a decis emiterea unui ordin de protecție în favoarea elevului de 15 ani, o decizie considerată extrem de importantă în acest caz.

Astfel, timp de un an, agresorului îi este interzis să se apropie de victimă, dar și de liceul în care aceasta învață. Măsura rămâne valabilă chiar și în eventualitatea în care adolescentul va fi eliberat.

Probleme pentru continuarea studiilor

Decizia instanței ridică însă și o serie de probleme practice. Autoritățile trebuie să găsească soluții pentru ca elevul de 17 ani să își poată continua studiile fără a încălca restricțiile impuse.

Printre variantele analizate se numără participarea la cursuri online sau transferul la o altă unitate de învățământ, cel puțin pe durata aplicării ordinului de protecție.

