Răzvan Burleanu, omul despre care au apărut acuzații că a fost plantat de Florian Coldea și Vasile Dîncu la FRF, a câștigat încă o dată șefia fotbalului românesc, însă în sală a avut loc un scandal uriaș. Singurul său contracandidat, Ilie Drăgan nu a fost lăsat să vorbească, iar federalii au propus să se treacă direct la vot. Bodyguarzii au încercat să-l scoată afară, însă acesta a ripostat și într-un final a putut să-și prezinte programul.

Ilie Drăgan a contestat candidatura lui Răzvan Burleanu la Tribunalul de Arbitraj Sportiv. La scurt timp, FRF a încercat blocarea contestației, însă instituția a respins cererea.





„În regulament scrie foarte clar că nicio persoană nu poate deţine funcţia de preşedinte pentru mai mult de trei mandate. Domnul Burleanu a crezut că nu va candida nimeni, ăsta e adevărul şi că el se va sacrifica pentru binele fotbalului românesc. Dar s-a înşelat, iar acum o să mergem la TAS unde sper că va face dreptate privind candidatura dânsului.”, a transmis Ilie Drăgan.

Răzvan Burleanu a ajuns pentru prima dată în fruntea Federației Române de Fotbal în 2014. La acea vreme, îl avea drept contracandidat pe Gică Popescu. Cu o zi înainte de vot, fostul căpitan al naționalei a fost arestat în Dosarul Transferurilor și condamnat la trei ani de închisoare cu executare.



La câțiva ani după ce a fost eliberat, legenda fotbalului românesc a povestit despre ziua în care a aflat despre sentința pe care nu au putut să o înțelegaă nici măcar procurorii.





"Eu nu am fost pregătit de acea decizie, pentru că, dacă știi că lucrurile s-au desfășurat într-o anumită manieră, ești oarecum liniștit. Cel mai greu moment a fost după aflarea veștii. A doua zi erau alegerile la FRF, eu cu echipa mea pregăteam discursul, nu se aștepta nimeni. Am plecat acasă, a venit toată familia, era ca la înmormântare. Când am intrat în casă, toată lumea era plânsă. Copiii simt. Am luat copiii, iar fata mea mi-a zis: „Mergi la închisoare?”, a relatat fostul mare fotbalist și capitan al Naționalei.

Burleanu a ajuns la conducerea federației după ce ar fi fost sprijinit de oameni politici și din servicii. Unul dintre camarazii din umbră ai lui Burleanu la conducerea FRF este Vasile Dîncu. Fostul ministru a fost patronul unei case de sondare a opiniei publice, este membru PSD de frunte și despre el se spune că ar avea conexiunii la Serviciului Român de Informații.



"Burleanu e Dâncu. E o părticică din Dâncu. Crezi că Dâncu a fost întâmplător în străinătate cu ei acum?", explica în stilul său caracteristic Dumitru Dragomir, fost președinte LPF.

Rare sunt meciurile naționalei de fotbal în care Dîncu să nu se afișeze în loja oficială. El a fost în delegația oficială a FRF la Campionatul European din 2024. Jurnaliștii au notat că FRF a făcut plăți de zeci de mii de euro către firmele din anturajul lui Vasile Dîncu. Aceste contracte ar fi fost pentru sondaje, publicitate și pază.

Protecția lui Coldea, adevăr sau legendă? Ce spunea chiar Burleanu

În spatele lui Răzvan Burleanu s-ar fi aflat inclusiv generalul Florian Coldea. Ne reamintim că Doru Trăilă, avocatul grupului coordonat de generalii Coldea și Dumbravă, a reprezentat în mai multe procese Federația Română de Fotbal.



Mai mult decât atât, Răzvan Burleanu a recunoscut că s-a întâlnit cu generalul Coldea, însă susține el, toate întâlnirile au avut loc după 2014 și doar pe stadion, la meciurile echipei naționale.



"În ceea ce-l privește pe domnul Coldea, nu am avut niciodată nicio întâlnire înainte de 2014. Am avut bucuria să ne întâlnim pe stadion la meciurile echipei naționale, totul după 2014. În ceea ce-l privește pe avocatul Doru Trăilă, care de altfel e un profesionist, veniturile încasate de Doru Trăilă sunt de ordinul milioanelor de euro, nicidecum al milioanelor de lei,", explica Burleanu într-un interviu.



Și fostul lider PSD - Liviu Dragnea a declarat în urmă cu doi ani că arestarea lui Gică Popescu a fost orchestrată chiar de generalii din umbră.





"În ceea ce privește Burleanu, Burleanu a fost susținut foarte tare. A fost susținut de SRI. – De SRI sau de domnul Coldea? – De Coldea, Maior și de Gabi Oprea. Când am zis că SRI-ul l-a băgat în pușcărie pe Gică Popescu, mă refer la trei persoane: Maior, Coldea și Dumbravă."



Afaceristul Mitică Dragomir a susținut același scenariu și a declarat că în toate operațiunile comandate de Florian Coldea era implicat și Victor Ponta.



Ne reamintim că în momentul în care a fost plantat omul lui Coldea și Dîncu în fruntea fotbalului românesc, premier era Victor Ponta. La fel ca atunci, Ponta susține și acum că i-a cerut lui Traian Băsescu să-l grațieze pe Gică Popescu. Cu toate acestea, fostul lider PSD a recunoscut că, cel mai probabil, arestarea fostului fotbalist a fost comandată pentru Răzvan Burleanu.





Și afaceristul Adrian Mititelu a povestit în exclusivitate pentru Realitatea PLUS cum Răzvan Burleanu știa dinainte că Gică Popescu urma să fie arestat.

"Mi-a spus lucruri pe care le-am tot repetat și zic și acum: că Gică Popescu va fi condamnat. Mi-a zis cu o lună, două înainte, în ciuda faptului că toate premisele arătau că va fi o condamnare cu suspendare", relata Mititelu.

Federația Română de fotbal dispune de un buget uriaș. Doar anul trecut, suma totală ar fi depășit 40 de milioane de euro.