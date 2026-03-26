Decizia vizează atât angajările noi, cât și promovările în cadrul instituțiilor publice sau autorităților. Astfel, un angajat care obține o funcție superioară sau este transferat pe o poziție similară trebuie să primească un salariu egal cu cel al colegilor aflați deja pe posturi identice.

Protecție pentru femei și pentru toți angajații

CCR subliniază că decizia are un impact direct și asupra egalității salariale între femei și bărbați. Statistic, femeile sunt adesea plătite mai puțin pentru aceeași muncă, iar această hotărâre vine să elimine astfel de discrepanțe.

„Pentru personalul nou-încadrat, pentru personalul numit/încadrat în aceeaşi instituţie/autoritate publică pe funcţii de acelaşi fel, inclusiv pentru personalul promovat în funcţii sau în grade/trepte profesionale, salarizarea se face la nivelul de salarizare pentru funcţii similare din cadrul instituţiei/autorităţii publice în care acesta este numit/încadrat sau din instituţiile subordonate acestora, în cazul în care nu există o funcţie similară în plată”, se arată în decizia CCR.

Aceasta înseamnă că angajații care promovează sau sunt numiți într-un post nou nu pot fi păcăliți cu salarii mai mici decât ale colegilor lor.

Prima decizie de acest fel

Este prima oară când Curtea Constituțională se pronunță asupra unei astfel de situații, clarificând drepturile angajaților în ceea ce privește salarizarea comparativă. Decizia vine după un proces în care s-a cerut egalizarea salariilor în cadrul aceleiași instituții sau familii ocupaționale.

Experiența arată că, nu o dată, angajații promovați nu au beneficiat de majorările salariale corespunzătoare, rămânând sub nivelul colegilor deja pe funcție. Hotărârea CCR pune capăt acestei practici și garantează echitatea financiară în instituțiile publice.

