Într-un mesaj postat pe platforma Truth Social, liderul de la Casa Albă a transmis că măsura vizează extinderea perioadei de suspendare până luni, 6 aprilie 2026, la ora 20:00 (ora estică a SUA).

„La cererea guvernului iranian, vă rog să permiteți ca această declarație să servească drept avertisment pentru faptul că suspend perioada de distrugere a centralei energetice cu 10 zile, până luni, 6 aprilie 2026, ora 20:00, ora estică”, a scris Trump.

Acesta a adăugat că discuțiile dintre Washington și Teheran continuă și că „decurg foarte bine”, în pofida „declarațiilor eronate” din mass-media.

La începutul acestei săptămâni, Trump anunțase deja o amânare de cinci zile a atacurilor asupra infrastructurii energetice iraniene, în contextul negocierilor aflate în desfășurare între cele două state.