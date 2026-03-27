UPDATE - Rubio s-a întâlnit cu ministrul de Externe al Ucrainei la summitul G7

Secretarul de stat Marco Rubio a participat la o sesiune a miniștrilor de externe din G7 dedicată sprijinului pentru Ucraina și s-a întâlnit cu ministrul ucrainean de externe pe 27 martie, în Franța. „Rolul Statelor Unite în avansarea eforturilor de pace rămâne esențial. Propunerile Ucrainei pentru pace sunt realiste și fezabile”, a declarat oficialul ucrainean după întâlnirea cu Rubio. „Am discutat evoluțiile din Orientul Mijlociu. Poziția Ucrainei este că regimurile de la Moscova și Teheran colaborează pentru a prelungi războiul. Ambele trebuie să se confrunte cu o presiune constantă,” a mai precizat acesta, potrivit Kyiv Independent.

UPDATE - Ucraina riscă să rămână fără fonduri pentru război

Ucraina riscă să rămână fără fonduri pentru război în următoarele două luni, având resurse doar până în iunie. Sprijinul extern este afectat de blocaje politice și întârzieri, inclusiv veto-ul Ungariei și probleme legate de ajutorul FMI și NATO. În lipsa finanțării, banca centrală ar putea interveni pentru a susține cheltuielile statului. Situația este agravată de reducerea ajutorului SUA și de avantajele economice ale Rusiei.

UPDATE - Noi atacuri asupra rafinăriilor rusești: a treia noapte consecutivă de lovituri în Leningrad

Pentru a treia noapte la rând, explozii puternice au zguduit terminalele petroliere din regiunea Leningrad, după noi atacuri cu drone atribuite Ucrainei.

Țintele lovite în noaptea de 27 martie au fost terminalele din porturile Ust-Luga și Primorsk, potrivit presei ruse de pe Telegram, potrivit Kyiv Independent.

Imagini publicate pe rețelele sociale arată incendii puternice izbucnite în zona instalațiilor petroliere, în timp ce autoritățile locale avertizau populația despre un atac aerian în desfășurare.

Loviturile vin după două nopți de atacuri consecutive asupra infrastructurii energetice ruse.

UPDATE - Rubio: Ucraina nu este războiul Americii, şi totuşi noi am contribuit. Dar atunci când SUA au avut nevoie, nu au primit răspunsuri pozitive

Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat, întrebat de cele mai recente critici ale preşedintelui Donald Trump la adresa NATO pentru lipsa de sprijin în ceea ce priveşte Iranul, că Ucraina nu este războiul Americii, şi totuşi SUA au contribuit la acest conflict mai mult decât orice altă ţară din lume. ”Dar atunci când SUA au avut nevoie, nu au primit răspunsuri pozitive”, a comentat el. De asemenea, solicitat să precizeze dacă va cere sprijinul G7 pentru deblocarea Strâmtorii Ormuz, Rubio a replicat că este în interesul lor să ajute.

Trump a criticat din nou, în termeni duri, ţările alianţei nord-atlantice, acuzându-le că nu au făcut nimic să ajute în privinţa Iranului, deşi precizează că SUA nu aveau nevoie de acest ajutor, înainte de a transmite ceea ce pare a fi o avertizare voalată: SUA „«nu vor uita niciodată» acest moment foarte important!”.

UPDATE - Rusia scoate la licitație un zăcământ de aur din Luhansk

Potrivit Reuters, Moscova a început să liciteze active naturale din teritoriile ucrainene ocupate, inclusiv un important zăcământ de aur din regiunea Luhansk. Documentele de licitație arată că Rusia tratează resursele din zonele ocupate ca pe proprietăți interne, ignorând complet legislația internațională și drepturile Ucrainei asupra acestor teritorii.

UPDATE - Canada sancționează 100 de nave din „flota‑umbră” a Rusiei

Guvernul canadian a anunțat noi sancțiuni vizând flota‑umbră folosită de Rusia pentru a ocoli embargourile asupra exporturilor de petrol.

Lista de sancțiuni a fost extinsă cu încă 100 de petroliere, a declarat ministrul de externe Anita Anand. Măsura urmărește să limiteze capacitatea Moscovei de a finanța războiul prin rute maritime opace.