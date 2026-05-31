Avertisment de la Moscova: Medvedev amenință cu un „nou Cernobîl” și atacuri asupra centralelor nucleare din țările NATO

Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, a declarat pe 30 mai că Rusia ar putea lansa „atacuri simetrice” asupra centralelor nucleare din Ucraina și din state NATO, în cazul unei „distrugeri catastrofale” a unei centrale nucleare controlate de Moscova.

Declarația a venit după ce directorul general al Rosatom, Alexei Lihacev, a acuzat Ucraina că ar fi atacat cu o dronă acoperișul sălii mașinilor de la unitatea 6 a Centrala Nucleară Zaporijia, aflată sub control rusesc. Potrivit oficialului rus, atacul ar fi provocat o gaură în acoperiș, însă echipamentele centralei nu ar fi fost afectate. Lihacev a descris incidentul drept „primul atac țintit din istoria lumii asupra echipamentului principal al unei centrale nucleare”.

Medvedev: „Ar putea avea loc un nou Cernobîl”

Dmitri Medvedev a susținut că un atac asupra reactorului sau asupra sistemelor de siguranță ale unei centrale nucleare ar putea provoca un dezastru similar celui de la Dezastrul de la Cernobîl.

„În cazul distrugerii catastrofale a sălii mașinilor sau a sălii reactorului unei centrale nucleare, va avea loc un nou Cernobîl. Și acest lucru nu este cu nimic mai bun decât utilizarea armelor nucleare tactice. Iar răspunsul la astfel de acțiuni ar putea fi un atac simetric asupra centralelor nucleare ucrainene, precum și asupra centralelor nucleare din țările NATO implicate în conflict”, a scris Medvedev pe canalul său MAX.

Ucraina respinge acuzațiile

Forțele Armate ale Ucrainei au negat că ar fi atacat centrala nucleară Zaporijia și au calificat acuzațiile drept „încă o provocare informativă”. Forțele de Apărare de Sud au transmis că articolul 56 din Protocolul adițional I la Convențiile de la Geneva interzice atacurile asupra instalațiilor nucleare și au subliniat că armata ucraineană respectă această regulă. Oficialii ucraineni au mai declarat că în momentul incidentului nu existau operațiuni militare active în zona respectivă și au susținut că armata ucraineană nu deține drone controlate prin fibră optică cu raza necesară pentru un astfel de atac. De asemenea, partea ucraineană a afirmat că Rusia nu a prezentat până acum imagini clare sau dovezi video care să arate presupusele daune produse la centrală.