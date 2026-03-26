Motivul invocat este blocarea de către Budapesta a unui împrumut de 90 de miliarde de euro destinat Ucrainei, o mișcare pe care Bruxellesul o califică drept o încălcare flagrantă a principiului cooperării loiale între statele membre.

Ungaria, singura țară exclusă din cele 19 pentru SAFE

Comisia Europeană a aprobat miercuri planurile de apărare pentru Franța și Republica Cehă în cadrul programului SAFE. Prin această decizie, Ungaria a rămas singura țară dintre cele 19 state care și-au exprimat interesul pentru mecanismul SAFE al cărei plan nu a primit aprobare. Informația a fost confirmată de un diplomat al UE pentru publicația poloneză RMF24.

„Este dificil pentru Comisia Europeană să aprobe miliarde de euro pentru Viktor Orbán atunci când acesta încalcă principiul cooperării loiale și blochează fonduri pentru o țară aflată în război cu Rusia", a explicat diplomatul, care a preferat să rămână anonim.

Budapesta vrea mai mult decât oferă Bruxellesul

Paradoxul situației este că Ungaria nu doar că dorește să acceseze programul SAFE, ci a solicitat chiar mai mult decât suma pe care UE i-a propus-o. Suma estimată propusă Ungariei de către Uniunea Europeană se ridică la 16,2 miliarde de euro, însă Budapesta a cerut cu peste un miliard de euro în plus față de această ofertă. Purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Thomas Rignée, a declarat că planul de împrumut pentru Budapesta se află în curs de revizuire și urmează să fie aprobat odată ce acest proces este finalizat, potrivit Militarnyi.

Condiția lui Orbán: petrol rusesc prin Drujba

Premierul Viktor Orban a declarat pe 19 martie că nu va aproba nicio decizie favorabilă Ucrainei până când Kievul nu va relua furnizarea de petrol rusesc prin conducta Drujba, o condiție pe care Bruxellesul o privește ca pe o poziție incompatibilă cu statutul de partener loial în cadrul Uniunii.

Ce este programul SAFE și de ce contează

Programul SAFE (Acțiune de Securitate pentru Europa) este conceput pentru a oferi finanțare preferențială țărilor membre ale UE în vederea achiziționării de armament pentru propriile armate. Popularitatea sa în rândul statelor europene este direct legată de dorința acestora de a-și consolida rapid capacitățile militare în contextul agresiunii rusești. Prioritatea programului o reprezintă achizițiile de armament fabricat în Europa.

Ucraina, principala beneficiară a împrumutului blocat de Orbán

Miza blocajului impus de Ungaria depășește cu mult relația bilaterală dintre Budapesta și Bruxelles. Conform planului agreat la nivelul UE, din cele 90 de miliarde de euro programate să fie furnizate Ucrainei în perioada 2026-2027, două treimi, adică 60 de miliarde de euro, urmează să fie direcționate exclusiv către sprijin militar. Implementarea acestei decizii este considerată esențială pentru asigurarea capacităților Forțelor Armate Ucrainene atât pe termen scurt, cât și pe termen lung.

Ucraina intenționează să utilizeze o parte din această finanțare pentru achiziționarea de avioane de vânătoare suedeze Gripen, iar fondurile pot fi direcționate și către achiziționarea de echipamente critice din afara Uniunii Europene.

