Demersul apărării

Avocații lui Călin Georgescu au contestat decizia Judecătoriei Sectorului 1, iar contestația urmează să fie analizată de instanța competentă. Rezultatul acestei proceduri va stabili dacă măsura preventivă va rămâne în vigoare sau va fi modificată.

Decizia vine după ce magistrații au decis prelungirea cu încă 60 de zile a măsurii controlului judiciar în cazul lui Călin Georgescu, ceea ce face ca acesta să devină unul dintre foarte puținele cazuri din România - posibil chiar singurul - în care o persoană publică rămâne sub o măsură preventivă mai mult de un an. În total, perioada a ajuns la un an și o lună.

Situația actuală a controlului judiciar

Călin Georgescu trebuie în continuare să respecte o serie de restricții impuse de această măsură. Printre obligațiile menținute se numără prezentarea săptămânală la secția de poliție, una dintre condițiile standard ale controlului judiciar, dar care, în acest caz, se prelungește pe o durată neobișnuit de mare.