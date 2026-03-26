Afacerist reținut după un accident grav la Fălticeni: un pompier se află în comă. Procurorii cer arestarea preventivă

Ion Andrei Nicolae
Un incident rutier deosebit de grav, petrecut în municipiul Fălticeni, a dus la reținerea unui om de afaceri acuzat de fapte extrem de grave. Ancheta este în plină desfășurare, iar procurorii iau în calcul acuzația de tentativă de omor.

Accident violent pe trotuar: pietoni loviți și mașini avariate

Potrivit informațiilor din anchetă, Ion Andrei Nicolae ar fi pierdut controlul autoturismului și a intrat pe trotuar, unde a lovit doi pietoni, după care a acroșat și două vehicule parcate sau aflate în trafic.

Impactul a fost extrem de puternic, iar una dintre victime a suferit răni critice.

Pompier grav rănit, în comă la spital

Printre victime se numără Vasile Ignat, locțiitorul comandantului Detașamentului de Pompieri din Fălticeni. Acesta a fost transportat de urgență la Spitalul Floreasca, unde medicii l-au internat în stare critică.

În prezent, pompierul se află în comă, iar prognosticul este rezervat.

În urma incidentului, oamenii legii au decis reținerea pentru 24 de ore a afaceristului, acesta urmând să fie prezentat în fața instanței cu propunere de arestare preventivă.

Procurorii îl cercetează pentru tentativă de omor, având în vedere gravitatea faptelor și modul în care s-a produs accidentul.

Autoritățile încearcă să stabilească toate circumstanțele în care s-a produs accidentul, inclusiv dacă au existat factori precum viteza excesivă sau alte elemente care au contribuit la producerea tragediei.

Imagine