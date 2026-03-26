Accident violent pe trotuar: pietoni loviți și mașini avariate

Potrivit informațiilor din anchetă, Ion Andrei Nicolae ar fi pierdut controlul autoturismului și a intrat pe trotuar, unde a lovit doi pietoni, după care a acroșat și două vehicule parcate sau aflate în trafic.

Impactul a fost extrem de puternic, iar una dintre victime a suferit răni critice.

Pompier grav rănit, în comă la spital

Printre victime se numără Vasile Ignat, locțiitorul comandantului Detașamentului de Pompieri din Fălticeni. Acesta a fost transportat de urgență la Spitalul Floreasca, unde medicii l-au internat în stare critică.

În prezent, pompierul se află în comă, iar prognosticul este rezervat.

În urma incidentului, oamenii legii au decis reținerea pentru 24 de ore a afaceristului, acesta urmând să fie prezentat în fața instanței cu propunere de arestare preventivă.

Procurorii îl cercetează pentru tentativă de omor, având în vedere gravitatea faptelor și modul în care s-a produs accidentul.

Autoritățile încearcă să stabilească toate circumstanțele în care s-a produs accidentul, inclusiv dacă au existat factori precum viteza excesivă sau alte elemente care au contribuit la producerea tragediei.