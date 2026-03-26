Șnițelele de pește sunt ideale pentru cei care preferă o masă rapidă și sănătoasă, fără ingrediente complicate. Pentru această rețetă simplă, aveți nevoie de opt fileuri de pește, patru fileuri de anșoa, 5-6 măsline fără sâmburi, un ou, un cățel de usturoi, o mână de pătrunjel, făină, pesmet, ulei de măsline și, opțional, o lămâie pentru un plus de prospețime.

Potrivit rețetei publicate de gustos.ro, usturoiul, anșoa, măslinele și pătrunjelul se toacă mărunt, formând un amestec aromat care se întinde peste fileurile de pește. Fiecare bucată se trece apoi prin făină, ou bătut și pesmet, pentru a obține o crustă crocantă. Șnițelele se prăjesc în ulei încins, iar la final se pot stropi cu suc de lămâie.

Rezultatul este un preparat savuros și echilibrat, potrivit atât pentru prânz, cât și pentru o cină ușoară. În plus, pregătirea lui nu durează mai mult de 30 de minute, fiind o alegere perfectă pentru zilele aglomerate.