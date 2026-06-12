De ce căscăm în timpul rugăciunii? Fenomenul surprinzător explicat de cercetători: nu e oboseală, ci reacția creierului

Căscatul în timpul rugăciunii este adesea interpretat greșit, fiind asociat cu lipsa de atenție sau cu plictiseala. În realitate, cercetările moderne arată că acest gest involuntar are la bază mecanisme biologice complexe, legate de activitatea creierului și de modul în care corpul intră într-o stare profundă de relaxare.

Fenomenul apare frecvent tocmai în momentele de liniște, concentrare sau repetitivitate, cum este rugăciunea spusă lent. În aceste situații, organismul trece dintr-o stare de alertă cotidiană într-una de calm, iar acest tranziționaj poate declanșa reflexul de căscat.

Rugăciunea și trecerea corpului într-o stare de relaxare profundă

Rugăciunea, mai ales atunci când este rostită lent și repetitiv, induce o stare de calm profund. Respirația se modifică, ritmul gândurilor se stabilizează, iar sistemul nervos parasimpatic devine mai activ. Această schimbare reduce tensiunea corporală și apropie organismul de o stare asemănătoare cu cea dinaintea somnului.

În acest context, căscatul apare ca un reflex natural de tranziție între starea de alertă și cea de relaxare. Nu este un semn de lipsă de respect, ci o reacție fiziologică la schimbarea ritmului intern al corpului.

Un studiu publicat în „British Medical Journal” în 2001, realizat de Luciano Bernardi de la Universitatea din Pavia, a analizat efectele recitării rugăciunii „Ave Maria” și ale mantrelor asupra respirației. Rezultatele au arătat că ambele practici pot sincroniza respirația la aproximativ șase respirații pe minut, un ritm considerat optim pentru funcționarea cardiovasculară.

Această încetinire are efecte directe asupra nervului vag, o componentă importantă a sistemului nervos parasimpatic, responsabil de relaxare. Activarea acestuia reduce ritmul cardiac, scade tensiunea arterială și relaxează musculatura, ceea ce poate favoriza apariția căscatului.

De ce căscatul se transmite de la o persoană la alta

Un alt aspect interesant al căscatului este caracterul său „contagios”. Dacă o persoană cască, există șanse mari ca și ceilalți din jur să facă același lucru. Acest fenomen nu ține de politețe sau imitare conștientă, ci de mecanisme neurologice profunde.

Studiile arată că, atunci când vedem pe cineva căscând, se activează în creier zone implicate în empatie și imitație. Este vorba despre așa-numiții „neuroni oglindă”, care ne ajută să reproducem automat acțiunile observate la ceilalți.

Contagiunea căscatului apare de obicei în copilărie, în jurul vârstei de patru-cinci ani, odată cu dezvoltarea capacității de a înțelege emoțiile și intențiile altor persoane. De asemenea, fenomenul este mai frecvent între persoane apropiate, ceea ce sugerează o legătură directă între empatie și reacțiile involuntare.

Între explicații științifice și interpretări spirituale

De-a lungul timpului, căscatul din timpul rugăciunii a primit și interpretări spirituale sau culturale. În unele tradiții populare românești, acest gest a fost asociat cu eliberarea energiilor negative, în timp ce în anumite interpretări islamice este considerat un reflex care trebuie controlat în timpul rugăciunii.

Dincolo de aceste explicații, cercetările biologice arată că fenomenul apare încă din viața intrauterină, fiind observat la făt începând cu săptămânile 11–12 de sarcină, mult înainte ca plictiseala sau oboseala să poată fi invocate.

De asemenea, unele afecțiuni neurologice, precum scleroza multiplă sau epilepsia, pot fi asociate cu episoade frecvente de căscat, ceea ce întărește ideea că acest reflex este strâns legat de mecanismele de reglare ale creierului și ale sistemului nervos.

În acest context, căscatul în timpul rugăciunii apare mai degrabă ca o reacție naturală a organismului la liniște și relaxare profundă, decât ca un semn de lipsă de atenție sau implicare spirituală.