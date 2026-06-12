Venus intră în Leu: perioadă de pasiune, schimbări și oportunități pentru patru zodii

Intrarea planetei Venus în zodia Leu, în intervalul 13 iunie – 9 iulie 2026, este asociată în astrologie cu o perioadă intensă, marcată de pasiune, oportunități financiare și transformări importante pentru mai multe zodii considerate favorizate de acest tranzit.

Astrologii susțin că acest moment astral poate influența semnificativ relațiile personale, dar și zona profesională, în special acolo unde contează vizibilitatea, curajul și imaginea publică.

Venus în Leu: energie, iubire și dorința de afirmare

În astrologie, Venus este asociată cu iubirea, relațiile, banii, arta și plăcerea, în timp ce Leul simbolizează încrederea în sine, creativitatea și nevoia de afirmare.

Combinația celor două energii este descrisă de astrologi ca una intensă și expresivă, care favorizează gesturile mari, atracția romantică și dorința de a fi remarcat. Perioada este considerată una în care relațiile devin mai pasionale, iar oamenii caută mai multă validare și atenție în plan afectiv și social.

Leu: zodia aflată în prim-plan

Pentru nativii din Leu, acest tranzit este considerat unul dintre cele mai favorabile. Aceștia pot avea parte de un plus de carismă, încredere și putere de atracție, ceea ce le poate aduce oportunități atât în plan sentimental, cât și profesional.

În dragoste, Leii singuri ar putea întâlni persoane care le apreciază personalitatea, în timp ce cei aflați deja într-o relație pot simți nevoia de mai multă atenție și romantism.

Din punct de vedere financiar și profesional, perioada este favorabilă proiectelor în care imaginea personală joacă un rol important, precum brandingul personal, social media, moda sau domeniul media. Astrologic vorbind, accentul cade pe afirmare și vizibilitate.

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Berbec și Săgetător: energie, pasiune și experiențe noi

Pentru nativii din Berbec, Venus în Leu aduce o perioadă activă și dinamică, cu accent pe dragoste, distracție și inițiative spontane. Cei singuri pot fi mai îndrăzneți în plan sentimental, în timp ce cuplurile ar putea resimți o reînviere a pasiunii și o rupere a rutinei.

De asemenea, acest tranzit poate susține proiectele creative și inițiativele profesionale curajoase, cu potențial de câștig din activități care implică exprimarea personală.

Nativii din Săgetător pot resimți, la rândul lor, o creștere a dorinței de explorare, călătorii și experiențe noi, atât în plan personal, cât și profesional, fiind o perioadă favorabilă expansiunii și aventurii.