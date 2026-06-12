Produsul pe care un expert spune să nu îl mai folosești la spălat. Îți poate strica hainele și prosoapele

Sursă: Realitatea.net

Balsamul de rufe este folosit des pentru ca hainele să fie mai moi și să miroasă plăcut, însă specialiștii avertizează că produsul poate avea și efecte nedorite.

Victoria Purcell, expertă a organizației britanice de protecție a consumatorilor Which?, spune că balsamul poate deteriora fibrele textilelor în timp. În loc să ajute hainele, acesta poate lăsa depuneri care le fac mai rigide și mai aspre.

Prosoapele își pot pierde capacitatea de absorbție

Unul dintre cele mai afectate articole sunt prosoapele. Balsamul de rufe poate acoperi fibrele cu un strat fin, iar din acest motiv materialul nu mai absoarbe apa la fel de bine. Produsul poate lăsa reziduuri și în mașina de spălat, mai ales dacă este folosit des. În timp, aceste depuneri pot favoriza apariția mirosurilor neplăcute sau a mucegaiului.

Experta atrage atenția și asupra parfumurilor din compoziția balsamului de rufe. Acestea pot irita pielea, mai ales în cazul persoanelor sensibile sau al celor care au eczeme. Din acest motiv, balsamul de rufe nu este recomandat nici pentru hainele bebelușilor și ale copiilor mici.

Ce poți folosi în locul balsamului

Ca alternativă, Victoria Purcell recomandă o soluție simplă: oțet alb diluat cu apă, folosit înainte de clătire. Acesta poate ajuta la împrospătarea textilelor, fără să lase același tip de depuneri.

Pentru prosoape, experta recomandă uscarea rapidă, fie la uscătorul cu tambur, fie afară, într-o zi caldă și cu vânt. Astfel, materialul rămâne mai pufos și își păstrează mai bine capacitatea de absorbție.

Specialiștii mai recomandă ca balsamul să nu fie folosit pe haine rezistente la flacără, perdele, tapițerie sau articole pentru copii, deoarece poate afecta proprietățile materialelor.