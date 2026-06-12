Calendar Ortodox 13 iunie 2026. Sfânta Achilina, protectoarea celor aflați în suferință.

Sursă: Realitatea.Net

În fiecare an, la data de 13 iunie, credincioșii ortodocși o cinstesc pe Sfânta Muceniță Achilina, una dintre tinerele martire ale creștinismului timpuriu, cunoscută pentru credința sa neclintită și pentru curajul cu care a înfruntat persecuțiile.

Sfânta Achilina este considerată de mulți credincioși o ocrotitoare a celor lipsiți de apărare, a femeilor aflate în încercări și a celor care trec prin perioade dificile ale vieții. În această zi , numeroși creștini participă la slujbe și rostesc rugăciuni pentru ajutor, sănătate și liniște sufletească.

Sărbători religioase pe 13 iunie 2026

Calendar Ortodox

Sfânta Muceniță Achilina

Calendar Greco-Catolic

Sfânta Muceniță Achilina

Sfântul Episcop Trifilie

Sfântul Anton de Padova

Calendar Romano-Catolic

Sfântul Anton de Padova

Viața Sfintei Mucenițe Achilina

Potrivit tradiției creștine, Sfânta Achilina s-a născut în orașul Biblos, într-o familie creștină. Încă din copilărie a demonstrat o credință profundă și o înțelegere remarcabilă a învățăturilor creștine.

Se spune că, deși era foarte tânără, îi îndemna pe cei din jur să-L urmeze pe Hristos și să renunțe la practicile păgâne. Activitatea sa a atras atenția autorităților din perioada împăratului Dioclețian, cunoscut pentru persecuțiile dure împotriva creștinilor.

Refuzând să își abandoneze credința, Achilina a fost supusă unor suferințe cumplite. În ciuda torturilor la care a fost supusă, tânăra martiră și-a păstrat credința până la sfârșit, fiind ulterior trecută în rândul sfinților mucenici ai Bisericii.

De ce este considerată ocrotitoarea celor aflați în necaz

Credincioșii o invocă pe Sfânta Achilina în momentele de cumpănă, atunci când se confruntă cu dificultăți, nedreptăți sau suferințe. Exemplul său de răbdare și statornicie în credință a transformat-o într-un simbol al speranței și al puterii de a depăși încercările vieții.

În tradiția populară, rugăciunile adresate sfintei sunt rostite pentru protecție, întărire sufletească și găsirea unei soluții în situațiile dificile.

Rugăciune către Sfânta Muceniță Achilina

Credincioșii care doresc să îi ceară ajutorul pot rosti cu credință această rugăciune:

„Sfântă Muceniță Achilina, cea care ai rămas neclintită în credința ta și ai primit cununa muceniciei pentru dragostea față de Hristos, roagă-te pentru noi înaintea Domnului. Întărește-ne în clipele de încercare, luminează-ne pașii și ajută-ne să trecem cu răbdare peste necazurile vieții. Cere de la Dumnezeu sănătate, pace și iertare pentru sufletele noastre și ocrotește-i pe toți cei care te cheamă cu credință. Amin.”

Sărbătoarea Sfintei Mucenițe Achilina reprezintă un prilej de reflecție asupra valorilor creștine precum curajul, credința și sacrificiul.